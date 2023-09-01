مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس مرمى فنربخشة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 14:04

كتب : FilGoal

ألتاي بايندير

عزز مانشستر يونايتد صفوفه بضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع التركي ألتاي بايندير حارس مرمى فنربخشة قبل غلق سوق الانتقالات.

وأعلن يونايتد تعاقده مع ألتاي بايندير حتى صيف 2027 قادما من فنربخشة.

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ووفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ستكلف النادي الإنجليزي 5 ملايين يورو.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع بايندير بعد رحيل دين هندرسون إلى كريستال بلاس.

وبات باينيدر الحارس الثاني الذي يتعاقد معه مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد الكاميروني أونانا الذي عوض رحيل ديفيد دي خيا.

ولعب بايندير مع فنربخشة 40 مباراة الموسم الماضي وخاض خمس مباريات دولية مع منتخب تركيا.

وإجمالا خاض الحارس صاح

ب الـ25 عاما 145 مباراة مع فنربخشة استقبل خلالهم 162 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 44 مرة.

مانشستر يونايتد فنربخشة
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