مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس مرمى فنربخشة
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 14:04
كتب : FilGoal
عزز مانشستر يونايتد صفوفه بضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ألتاي بايندير
النادي : مانشستر يونايتد
وتعاقد مانشستر يونايتد مع التركي ألتاي بايندير حارس مرمى فنربخشة قبل غلق سوق الانتقالات.
وأعلن يونايتد تعاقده مع ألتاي بايندير حتى صيف 2027 قادما من فنربخشة.
ووفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية ستكلف النادي الإنجليزي 5 ملايين يورو.
وتعاقد مانشستر يونايتد مع بايندير بعد رحيل دين هندرسون إلى كريستال بلاس.
Our GK Union: ➕1️⃣
Welcome to United, @AltayBayindir_1! 🇹🇷🧤#MUFC— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023
وبات باينيدر الحارس الثاني الذي يتعاقد معه مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد الكاميروني أونانا الذي عوض رحيل ديفيد دي خيا.
ولعب بايندير مع فنربخشة 40 مباراة الموسم الماضي وخاض خمس مباريات دولية مع منتخب تركيا.
وإجمالا خاض الحارس صاح
ب الـ25 عاما 145 مباراة مع فنربخشة استقبل خلالهم 162 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 44 مرة.