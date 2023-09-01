شلبي وعلاء وأوباما يتعافون من الإصابة.. وموعد وصول الجزيري

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 13:13

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى شلبي و حمزة المثلوثي - مران الزمالك

تعافى ثلاثي نادي الزمالك، مصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء من الإصابات المختلفة التي لحقت بهم.

و بدأ الزمالك صباح اليوم الجمعة، فترة الإعداد للموسم الجديد، بداية من مواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت تدريبات الزمالك مشاركة محمود علاء مدافع الفريق عقب تماثله للشفاء من الإصابة بمزق في أربطة الكاحل، وأدى على أثرها برنامجا تأهيليا وعلاجيا خلال الفترة الماضية.

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وخاض محمود علاء الحصة التأهيلية والبدنية كما شارك في التدريبات الفنية والتقسيمة بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته الطبية.

كما شارك مصطفى شلبي جناح الفريق في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في وجه القدم.

فيما انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق في تدريبات الزمالك عقب تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

وشدد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، على أهمية القياسات الطبية والفسيولوجية والبدنية التي خضع لها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن هذه القياسات تأتي للاطمئنان على حالة اللاعبين الصحية والبدنية بشكل كامل قبل انطلاق الموسم الجديد.

في سياق متصل كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك موعد وصول التونسي سيف الدين الجزيري إلى القاهرة.

وقال عبد الواحد السيد عبر موقع ناديه الرسمي: "سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك سيصل القاهرة اليوم الجمعة، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية غدا السبت استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي".

ويلعب الزمالك أمام أرتا سولار بطل جيبوتي يوم 16 سبتمبر الجاري ضمن ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

ومن المقرر أن ينتظم فريق الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وكان لاعبو الفريق قد خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.

وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة الذهاب يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وتقام المباراة في تنزانيا لعدم اعتماد كاف لملعب أرتا سولار في جيبوتي لاستضافة مباريات الفريق في البطولات القارية.

وتأهل سولار لمواجهة الزمالك بعد أن فاز على هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي الأول بنتيجة 3-0 ذهابا وإيابا.

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