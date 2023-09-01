مران الزمالك - انتظام الثلاثي الأجنبي.. وفتوح وزيزو يكتفيان بالتأهيل

شهد مران نادي الزمالك صباح اليوم الجمعة، انتظام الثلاثي الأجنبي، التونسي حمزة المثلوثي و السنغالي إبراهيما نداي و البنيني سامسون أكينيولا.

و بدأ الزمالك صباح اليوم الجمعة، فترة الإعداد للموسم الجديد، بداية من مواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

وانتظم ثلاثي الزمالك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، وشارك حمزة المثلوثي و سامسون أكينيولا و إبراهيما نداي في الفقرة التأهيلية والبدنية على هامش المران بصورة طبيعية.

فيما أدى محمد عبد الشافي و عبدالله جمعة لاعبا الفريق، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران عقب مشاركة الثنائي في الفقرة التأهيلية والبدنية مع زملائهما بالفريق، قبل أداء البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من الجهاز الفني لتجهيزهما للفترة المقبلة.

واكتفى أحمد سيد"زيزو" و أحمد فتوح لاعبا الفريق بأداء الفقرة التأهيلية والبدنية فقط دون المشاركة في التقسيمة الفنية وفقا لقرار المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، وأدى الثنائي تدريبات استشفائية في صالة اللياقة البدنية.

فيما وضع الجهاز الفني بقيادة أوسوريو، برنامجا تأهيليا و بدنيا خاصا للاعبين استعدادا لمواجهة أرتا سولار.

وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة بالإضافة إلى الركض حول الملعب لعدة دقائق.

وخاض اللاعبون فقرة فنية عبارة تضمنت تدريبات لتمرير الكرة بين اللاعبين، أعقبها تقسيمة فنية خفيفة في جزء من الملعب وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال التقسيمة.

في المقابل بدأ عمر عادل طبيب التغذية، مهام عملة مع الفريق، إذ يعمل عمر عادل على التنسيق مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، في كافة الأمور الخاصة ببرامج التغذية الخاصة باللاعبين.

ويلعب الزمالك أمام أرتا سولار بطل جيبوتي يوم 16 سبتمبر الجاري ضمن ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

ومن المقرر أن ينتظم فريق الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وكان لاعبو الفريق قد خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.

وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بإقامة مباراة الذهاب يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وتقام المباراة في تنزانيا لعدم اعتماد كاف لملعب أرتا سولار في جيبوتي لاستضافة مباريات الفريق في البطولات القارية.

وتأهل سولار لمواجهة الزمالك بعد أن فاز على هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي الأول بنتيجة 3-0 ذهابا وإيابا.