كلوب مجددا: محمد صلاح ليس للبيع

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 12:20

كتب : FilGoal

يورجن كلوب مع محمد صلاح

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول مجددا على استمرار النجم الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف الريدز رغم التقارير التي ربطته بالانتقال لنادي اتحاد جدة السعودي.

كلوب نفى أيضا في وقت سابق إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول. (طالع التفاصيل)

وقال يورجن كلوب في مؤتمر صحفي: "موقفنا لا يزال كما هو بشأن محمد صلاح. لا يوجد عرض على حد علمي واللاعب ليس للبيع".

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وأضاف "هناك فرق كبير بين العقود هنا والعقود في السعودية. إنهم يتسببون لنا في مشاكل بسبب هذا الفارق الضخم"

وتابع "سوق الانتقالات؟ أعرف انه الموعد النهائي، لذا لا أريد أن أقتل الإثارة، لا أحد أبدا يعلم ماذا سيحدث. لكن تركيزي مع الفريق منصب على أشياء أخرى".

صحيفة "عكاظ" السعودية، ذكرت أمس الخميس أن اتحاد جدة حسم صفقة التعاقد مع محمد صلاح وأوضحت موعد وصول اللاعب.

وأشار تقرير الصحيفة السعودية: "حسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادماً من ليفربول الإنجليزي".

وأوضح "سيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء الجمعة".

فيما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها أن صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول ومدرب الفريق يورجن كلوب بعدما أعلن عن رفضه لدفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة من النادي والمدير الفني الألماني.

فيما أوضحت مصادر للصحيفة السعودية أن ليفربول سوف يسير بالصفقة للدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي ليحصل على رقم أكبر من المعروض عليه بعد معرفته بقرار صلاح في الرحيل.

وكانت مختلف التقارير الصحفية ذكرت أن العرض السعودي لضم صلاح من ليفربول يبلغ قيمته 100 مليون يورو.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" ذكرت أن تفاصيل العقد جاءت بواقع 109 مليون دولار -100 مليون يورو- تُدفع إلى ليفربول لضم اللاعب.

أما صلاح نفسه فسيحصل على 216 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات هي مدة العقد المعروض على الملك المصري.

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