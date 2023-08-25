مؤتمر كلوب عن صلاح: لا يوجد عرض.. وصلاح ليس للبيع هو ملتزم مع ليفربول

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على عدم وجود عرض من اتحاد جدة لضم نجم الفريق محمد صلاح مؤكدا على التزام الملك المصري بالبقاء مع صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "من الصعب الحديث حول تقارير إعلامية لأنه لا يوجد شيء لدينا لنتحدث حوله، صلاح لاعب لليفربول ولا يوجد شيء آخر".

وأكمل "وإن كان هناك عرض فالرد سيكون بلا، صلاح ليس للبيع".

وتابع المدرب الألماني حديثه "فلسفتي في الحياة هي التحدث عن المشكلة حينما أواجهها، في اللحظة الحالية لا يوجد شيء ما".

وشدد مجددا "لقد قلتها بالفعل إن كان هناك شيء ما فالرد سيكون لا، صلاح مازال ملتزما تجاه ليفربول بنسبة 100%".

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية حول رغبة اتحاد جدة في ضم صلاح خلال الصيف الجاري.

وعن سوق الانتقالات في السعودية وقدرة الأندية هناك على دفع الكثير من الأموال لضم اللاعبين قال: "الأمر ليس رائعا بالنسبة لنا هذا واضح، إذا أردنا ضم لاعبا من ويجان على سبيل المثال فنذهب إليهم وندفع الثمن، نفس الشيء في الدوري الألماني وإلى آخره، الآن هناك مستوى تالي وهو ليس رائعا ولكن هذا جزء من العمل، لست واثقا من قدرتنا على تغيير ذلك".

وأكمل "ما يجعل من المستحيل التعامل مع السوق السعودية هو إغلاق فترة الانتقالات لدينا وبقائها مفتوحة لديهم، ثم نلعب حتى الأول من يناير بالفريق المتاح، هذه هي المشكلة".

وأردف "أتذكر شيئا حدث مثل ذلك في روسيا قبل فترة طويلة لكنه لم يكن بتلك الأموال المجنونة، إنه أمر جديد ومليء بالتحديات، متأكد أن فيفا يمكنه تغيير موعد إغلاق سوق بنقرة إصبع، لكنني لست واثقا من رغبة فيفا في حدوث ذلك".

ويغلق باب الانتقالات في إنجلترا في الـ31 من شهر أغسطس الجاري فيما يستمر في السعودية حتى 20 سبتمبر المقبل.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" ذكرت أن تفاصيل العقد جاءت بواقع 109 مليون دولار -100 مليون يورو- تُدفع إلى ليفربول لضم اللاعب.

أما صلاح نفسه فسيحصل على 216 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات هي مدة العقد المعروض على الملك المصري.

في الناحية الأخرى شبكة "ريليفو" الإسبانية أن الاتحاد يرغب في جعل صلاح صاحب أعلى راتب في الدوري السعودي متفوقا على كريستيانو رونالدو ونيمار من النصر والهلال.

وأشار التقرير إلى أن صلاح حاليا يرغب في الرحيل في ظل العرض الضخم المقدم إليه.

عامل آخر وفقا لتقرير الشبكة الإسبانية هو معتقدات اللاعب الدينية القوية والذي سيشكل عاملا كبيرا في قراره.

وبعد تلك التقارير بدقائق نشرت شبكة "بي إن سبورتس" الإخبارية تقريرا ذكرت من خلاله أنه وفقا لمراسلها أن صلاح وافق على الانضمام إلى الاتحاد ويتبقى فقط التوصل لاتفاق بين النادي السعودي وليفربول.

ثم نشر الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في تقرير له عبر شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن ليفربول لم يغير موقفه ولا يريد بيع صلاح للاتحاد.

جاء ذلك بعد دقائق من خبر نشره أورنستين نفسه والذي كشف عن وجود محاولات جديدة من الاتحاد لضم صلاح.