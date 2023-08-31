بين قياسية وأولى.. 22 رقما قبل بداية دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

لقب كأس دوري أبطال أوروبا

مجموعة نارية ومجموعات أخرى متوازنة هي ما أسفرت عنه قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-24.

ويبدأ دور المجموعات يوم 16 سبتمبر المقبل.

وستعلن مواعيد المباريات يوم السبت المقبل حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي قبل بدء مراسم القرعة. (طالع قرعة مجموعات دوري الأبطال من هنا)

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FilGoal.com يستعرض معكم أبرز الأرقام قبل بداية دور المجموعات من دوري الأبطال.

- بايرن ميونيخ ثاني أكثر فريق يفوز على مانشستر يونايتد (4) بعد برشلونة (5) في دوري أبطال أوروبا.

- كوبنهاجن الدنماركي حقق أول فوز له في دوري أبطال أوروبا بالفوز على مانشستر يونايتد 1-0 في نوفمبر 2006.

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- بايرن ميونيخ لم يخسر 34 مباراة على التوالي في دوري أبطال أوروبا على التوالي.

- مدينة أسطنبول هي أكثر مدينة تمتلك فرقا حققت فوزا على مانشستر يونايتد برصيد 4 فرق هم: جالاتاسراي – فنريخشة – بيشكتاش – أسطنبول باشاكشهير.

Fenerbahce 2-1 Manchester United - BBC Sport

- جالاتاسراي لم يحقق الفوز من قبل على بايرن ميونيخ، خسر مباراة وتعادل في آخر بدوري أبطال أوروبا 1972-73.

Gala-Finale: Bayern gegen Manchester - DER SPIEGEL

- بين 32 فريقا في مشاركة في مجموعات دوري أبطال أوروبا، فريق لانس الفرنسي هو الوحيد الذي لا يمتلك لاعبا شارك في دوري أبطال أوروبا من قبل.

- لانس كان أول فريق فرنسي يحقق فوزا في إنجلترا بفوزه على أرسنال في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر 1998.

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- منذ موسم 2003-04 يعد مانشستر سيتي أول فريق يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ويحل في النسخة التالية بالمجموعة السابعة

Man City beat Inter to claim maiden UEFA Champions League title - World - Sports - Ahram Online

- أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي سجل 4 أهداف في آخر 6 مواجهات له ضد باريس سان جيرمان في البطولات الرسمية

MHSC - Giroud n'oublie pas Montpellier (EXCLU)

- إنتر الإيطالي لم يخسر أي مباراة من بنفيكا البرتغالي في المسابقات الأوروبية، 3 انتصارات وخسارتين.

Champions League Liveblog: Inter vs. Benfica - Football Italia

- ميلان الإيطالي لم يخسر من باريس سان جيرمان أوروبيا (2 فوز و2 تعادل).

- باريس سان جيرمان فاز في آخر 3 مباريات له ضد أندية أوروبية في دوري الأبطال بعدما فاز في مباراة واحدة خلال 15 مباراة سابقة (7 تعادلات و7 هزائم).

Juventus vs. PSG match preview: Time, TV schedule, and how to watch the Champions League - Black & White & Read All Over

- سالزبورج خاض نهائي أوروبي واحد في 1994 تحت مسمى كازينو سالزبورج وخسر من إنتر 2-0 في مجموع مباراتي نهائي نسخة كأس الاتحاد الأوروبي 1994.

Video – Walter Zenga Celebrates Inter's 1994 UEFA Cup Triumph: “I'll Never Forget That Night!” | OneFootball

- نيوكاسل الإنجليزي سيلتقي باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي لأول مرة في تاريخ مشاركته الأوروبية.

- فينيورد خاض 5 مباريات ضد فرق إيطالية في آخر موسمين، من بينها الخسارة من روما 1-0 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

Feyenoord 1-0 Roma: Mats Wieffer strike gives Dutch side first-leg advantage - BBC Sport

- باريس سان جيرمان خسر 5 من آخر 7 مباريات ضد فرق إنجليزية في دوري الأبطال وفاز في 2.

PSG loses for the first time since March as Lens closes gap at the top of Ligue 1 | CNN

- لاتسيو التقى أتليتكو مدريد من قبل في مناسبتين، فاز النسور في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1997-98، وفاز الروخيبلانكوس في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي 2011.

File:Coppa UEFA 1997-98 - Lazio vs Atlético Madrid - Alessandro Nesta e Christian Vieri.jpg - Wikipedia

- لأول مرة سيلتقي برشلونة مع فريق بلجيكي في دوري الأبطال منذ 2002.

- تواجد مانشستر سيتي في المجموعة السابعة للمرة الثانية على التوالي، والعام الماضي حقق لقب المسابقة ومن قبله ميلان في 2002-03.

Have Man City ever won a cup in Europe? Premier League club's continental record | Goal.com

- لأول مرة يقع باريس سان جيرمان في مجموعة تضم 4 فرق من الدوريات الكبرى، (الدوري الإنجليزي والألماني والإيطالي).

- في 2023-24 تقع 3 فرق ألمانية مع إنجليزية في دور المجموعات (بايرن ومانشستر يونايتد – نيوكاسل وبوروسيا دورتموند – لايبزج ومانشستر سيتي) العام الماضي حققت فرق ألمانيا فوزا وحيدا خلال 10 مباريات ضد نظيرتها الإنجليزية.

RB Leipzig vs Manchester City summary: score, goals and highlights | Champions League 22/23 - AS USA

- ريال مدريد سيواجه سبورتنج براجا ويونيون برلين لأول مرة في المسابقات الأوروبية، وسبق أن واجه نابولي في 4 مناسبات من قبل (3 فوز و1 تعادل).

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