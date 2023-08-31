بين قياسية وأولى.. 22 رقما قبل بداية دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا

مجموعة نارية ومجموعات أخرى متوازنة هي ما أسفرت عنه قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-24.

ويبدأ دور المجموعات يوم 16 سبتمبر المقبل.

وستعلن مواعيد المباريات يوم السبت المقبل حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي قبل بدء مراسم القرعة. (طالع قرعة مجموعات دوري الأبطال من هنا)

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز الأرقام قبل بداية دور المجموعات من دوري الأبطال.

- بايرن ميونيخ ثاني أكثر فريق يفوز على مانشستر يونايتد (4) بعد برشلونة (5) في دوري أبطال أوروبا.

- كوبنهاجن الدنماركي حقق أول فوز له في دوري أبطال أوروبا بالفوز على مانشستر يونايتد 1-0 في نوفمبر 2006.

- بايرن ميونيخ لم يخسر 34 مباراة على التوالي في دوري أبطال أوروبا على التوالي.

مانشستر يونايتد لم ينجح في التعاقد مع هاري كين ورحل عن الدوري الإنجليزي 🤦‍♂️ المهاجم الذي ينتظره في دوري الأبطال 👇😅#UCLdraw #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/ln91UJAvk8 — FilGoal (@FilGoal) August 31, 2023

- مدينة أسطنبول هي أكثر مدينة تمتلك فرقا حققت فوزا على مانشستر يونايتد برصيد 4 فرق هم: جالاتاسراي – فنريخشة – بيشكتاش – أسطنبول باشاكشهير.

- جالاتاسراي لم يحقق الفوز من قبل على بايرن ميونيخ، خسر مباراة وتعادل في آخر بدوري أبطال أوروبا 1972-73.

- بين 32 فريقا في مشاركة في مجموعات دوري أبطال أوروبا، فريق لانس الفرنسي هو الوحيد الذي لا يمتلك لاعبا شارك في دوري أبطال أوروبا من قبل.

- لانس كان أول فريق فرنسي يحقق فوزا في إنجلترا بفوزه على أرسنال في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر 1998.

- منذ موسم 2003-04 يعد مانشستر سيتي أول فريق يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ويحل في النسخة التالية بالمجموعة السابعة

- أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي سجل 4 أهداف في آخر 6 مواجهات له ضد باريس سان جيرمان في البطولات الرسمية

- إنتر الإيطالي لم يخسر أي مباراة من بنفيكا البرتغالي في المسابقات الأوروبية، 3 انتصارات وخسارتين.

- ميلان الإيطالي لم يخسر من باريس سان جيرمان أوروبيا (2 فوز و2 تعادل).

- باريس سان جيرمان فاز في آخر 3 مباريات له ضد أندية أوروبية في دوري الأبطال بعدما فاز في مباراة واحدة خلال 15 مباراة سابقة (7 تعادلات و7 هزائم).

- سالزبورج خاض نهائي أوروبي واحد في 1994 تحت مسمى كازينو سالزبورج وخسر من إنتر 2-0 في مجموع مباراتي نهائي نسخة كأس الاتحاد الأوروبي 1994.

- نيوكاسل الإنجليزي سيلتقي باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي لأول مرة في تاريخ مشاركته الأوروبية.

- فينيورد خاض 5 مباريات ضد فرق إيطالية في آخر موسمين، من بينها الخسارة من روما 1-0 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

- باريس سان جيرمان خسر 5 من آخر 7 مباريات ضد فرق إنجليزية في دوري الأبطال وفاز في 2.

- لاتسيو التقى أتليتكو مدريد من قبل في مناسبتين، فاز النسور في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1997-98، وفاز الروخيبلانكوس في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي 2011.

- لأول مرة سيلتقي برشلونة مع فريق بلجيكي في دوري الأبطال منذ 2002.

🚨 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐇 Rival: Royal Antwerp pic.twitter.com/1T6nbOtmqw — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2023

- تواجد مانشستر سيتي في المجموعة السابعة للمرة الثانية على التوالي، والعام الماضي حقق لقب المسابقة ومن قبله ميلان في 2002-03.

- لأول مرة يقع باريس سان جيرمان في مجموعة تضم 4 فرق من الدوريات الكبرى، (الدوري الإنجليزي والألماني والإيطالي).

- في 2023-24 تقع 3 فرق ألمانية مع إنجليزية في دور المجموعات (بايرن ومانشستر يونايتد – نيوكاسل وبوروسيا دورتموند – لايبزج ومانشستر سيتي) العام الماضي حققت فرق ألمانيا فوزا وحيدا خلال 10 مباريات ضد نظيرتها الإنجليزية.

- ريال مدريد سيواجه سبورتنج براجا ويونيون برلين لأول مرة في المسابقات الأوروبية، وسبق أن واجه نابولي في 4 مناسبات من قبل (3 فوز و1 تعادل).