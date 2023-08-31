قرعة دوري أبطال أوروبا - 4 كبار معا.. مجموعات نارية وأخرى متوازنة في 2023-24

أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عن مجموعات متوازنة، وواحدة نارية تضم فريقا من الدوريات الخمس الكبرى على الأقل.

وستعلن مواعيد المباريات يوم السبت المقبل حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي قبل بدء مراسم القرعة.

وسحب القرعة كل من جو كول نجم إنجلترا وتشيلسي السابق وإريك أبيدال نجم برشلونة وفرنسا السابق.

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاجن الدنماركي - جالاتاسراي الإنجليزي

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - أرسنال الإنجليزي - إيندهوفن الهولندي - لانس الفرنسي

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - سبورتنج براجا البرتغالي - يونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر الإيطالي - سالزبورج الألماني - ريال سوسيداد الإسباني

قرعة دوري الأبطال.. الكويرة سيعشقون المجموعة السادسة 🤩 قرعة سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة 🤷‍♂️ ويونايتد يصطدم ببايرن ميونيخ 🔥🔥🔥#قرعة_دوري_أبطال_أوروبا #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/4jpm3J8Osp — FilGoal (@FilGoal) August 31, 2023

المجموعة الخامسة: فينيورد الهولندي - أتليتكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سيلتك الأسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل الإنجليزي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - لايبزج الألماني - النجم الأحمر الصربي - يانج بويز السويسري

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار الأوكراني - رويال أنتويرب البلجيكي

متى ستقام مباريات الست جولات؟

الجولة الأولى: 19 و20 سبتمبر

الجولة الثانية: 3 و4 أكتوبر

الجولة الثالثة: 24 و25 أكتوبر

الجولة الرابعة: 7 و8 نوفمبر

الجولة الخامسة: 28 و29 نوفمبر

الجولة السادسة: 12 و13 ديسمبر

وسيتأهل أصحاب أول مركزين لدور الـ16 فيما ينتقل أصحاب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي.

ويقام النهائي يوم 1 يونيو 2024 على ملعب ويمبلي في لندن بإنجلترا.

ويحمل مانشستر سيتي لقب النسخة الأخيرة بعدما فاز على إنتر في المباراة النهائية بنتيجة 1-0 بفضل هدف رودري.