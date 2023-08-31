السادس.. نوتنجهام يدعم وسطه بضم موريلو

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 22:40

كتب : FilGoal

موريلو - نوتنجهام فورست

ضم نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، البرازيلي موريلو قادما من كورينثيانز حتى 2028.

اللاعب البالغ 21 عاما أصبح عضوا أساسيا في صفوف كورينثيانز الموسم الجاري وخاض 13 مباراة في الدوري البرازيلي.

لاعب الوسط المدافع أصبح سادس انتدابات الفريق الصيفية.

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وضم الفريق كل من أنتوني إيلانجا وأندري سانتوس ومات تيرنر وأولا أنيا وجونزالو مونتيل.

وسيرتدي موريلو القميص رقم 40.

وقال موريلو لموقع النادي الرسمي: "أنا متحمس للغاية للانضمام لنوتنجهام فورست".

وأضاف "فريق كبير بقاعدة جماهيرية ضخمة، ولا أطيق الانتظار للعب أمامهم".

وأتم "الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم، ولا أطيق الانتظار لتجربة نفسي وتقديم كل ما لدي للنادي".

ويحتل نوتنجهام المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

موريلو موريلو - نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي
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