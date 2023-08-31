ملف حفل يويفا – هالاند وجوارديولا الأفضل في أوروبا.. وقرعة قوية لـ مجموعات دوري الأبطال

انتهى حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعدما أسفر عن مجموعة نارية وأخرى متوازنة في دوري أبطال أوروبا، كما حاز إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وانطلقت مراسم القرعة في إمارة موناكو الفرنسية في مقر يويفا.

FilGoal.com يستعرض معكم دور المجموعات وجوائز الأفضل في أوروبا.

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاجن الدنماركي - جالاتاسراي الإنجليزي

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - أرسنال الإنجليزي - إيندهوفن الهولندي - لانس الفرنسي

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - سبورتنج براجا البرتغالي - يونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر الإيطالي - سالزبورج الألماني - ريال سوسيداد الإسباني

المجموعة الخامسة: فينيورد الهولندي - أتليتكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سيلتك الأسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل الإنجليزي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - لايبزج الألماني - النجم الأحمر الصربي - يانج بويز السويسري

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار الأوكراني - رويال أنتويرب البلجيكي

قرعة دوري الأبطال.. الكويرة سيعشقون المجموعة السادسة 🤩 قرعة سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة 🤷‍♂️ ويونايتد يصطدم ببايرن ميونيخ 🔥🔥🔥#قرعة_دوري_أبطال_أوروبا #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/4jpm3J8Osp — FilGoal (@FilGoal) August 31, 2023

جوائز الأفضل في أوروبا

الألماني ميروسلاف كلوزة حاز جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي الشرفية

الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي يحصد جائزة أفضل مدرب في أوروبا.

تفوق على سيموني إنزاجي (إنتر) – لوتشيانو سباليتي (نابولي).

وحصد جوارديولا مع فريقه بطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي في الموسم الماضي.

وحقق جوارديولا تلك الجائزة للمرة الأولى بنظامها الجديد في نسختها الرابعة، والمرة الثانية في مسيرته.

رســميا 🚨🚨 بعد موسم اكتسح فيه الأخضر واليابس 💪 بيب جوارديولا يحصل على جائزة أفضل مدرب في أوروبا ⭐#دوري_أبطال_أوروبا #UCLdraw pic.twitter.com/eqCpsHEj7b — FilGoal (@FilGoal) August 31, 2023

الهولندية سيرينا فيجمان المدير الفني لـ منتخب إنجلترا للسيدات تفوز بجائزة أفضل مدربة في أوروبا.

وتفوقت على كل من: جوناتان جيرلديز (برشلونة) – خورخي فيلدا (إسبانيا).

للمرة الثانية على التوالي ⭐⭐ الهولندية سارينا ويجمان تحصل على جائزة أفضل مدربة في أوروبا لموسم 22/23 🥇 سارينا ويجمان قادة سيدات إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات 🏆 pic.twitter.com/BSuFigXn09 — FilGoal (@FilGoal) August 31, 2023

الإسبانية أيتنا بونماتي لاعبة برشلونة تفوز بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

وتفوقت على كل من: أوليجا كارمونا (إسبانيا وريال مدريد) – سام كير (أستراليا وتشيلسي).

🥇 The 2022/23 UEFA Women's Player of the Year is AITANA BONMATÍ! The Spain and Barcelona star became one of the first players to win the @UWCL and World Cup in the same year, and was named Player of the Tournament in both! Congratulations, @AitanaBonmati!#UEFAawards pic.twitter.com/1T0aimsR8t — UEFA (@UEFA) August 31, 2023

وأخيرا توج النرويجي إرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وتفوق على كيفين دي بروين (مانشستر سيتي وبلجيكا) وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان والأرجنتين).

ويعتبر هالاند ثالث لاعب من الدوري الإنجليزي يتوج باللقب بنظامه الجديد بعد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول عن موسم 2018 - 2019 وجورجنيو لاعب تشيلسي في موسم 2020 - 2021.