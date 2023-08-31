ملف حفل يويفا – هالاند وجوارديولا الأفضل في أوروبا.. وقرعة قوية لـ مجموعات دوري الأبطال

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

جوائز يويفا

انتهى حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعدما أسفر عن مجموعة نارية وأخرى متوازنة في دوري أبطال أوروبا، كما حاز إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وانطلقت مراسم القرعة في إمارة موناكو الفرنسية في مقر يويفا.

FilGoal.com يستعرض معكم دور المجموعات وجوائز الأفضل في أوروبا.

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قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاجن الدنماركي - جالاتاسراي الإنجليزي

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - أرسنال الإنجليزي - إيندهوفن الهولندي - لانس الفرنسي

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - سبورتنج براجا البرتغالي - يونيون برلين الألماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر الإيطالي - سالزبورج الألماني - ريال سوسيداد الإسباني

المجموعة الخامسة: فينيورد الهولندي - أتليتكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سيلتك الأسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل الإنجليزي

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - لايبزج الألماني - النجم الأحمر الصربي - يانج بويز السويسري

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار الأوكراني - رويال أنتويرب البلجيكي

جوائز الأفضل في أوروبا

الألماني ميروسلاف كلوزة حاز جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي الشرفية

الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي يحصد جائزة أفضل مدرب في أوروبا.

تفوق على سيموني إنزاجي (إنتر) – لوتشيانو سباليتي (نابولي).

وحصد جوارديولا مع فريقه بطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي في الموسم الماضي.

وحقق جوارديولا تلك الجائزة للمرة الأولى بنظامها الجديد في نسختها الرابعة، والمرة الثانية في مسيرته.

الهولندية سيرينا فيجمان المدير الفني لـ منتخب إنجلترا للسيدات تفوز بجائزة أفضل مدربة في أوروبا.

وتفوقت على كل من: جوناتان جيرلديز (برشلونة) – خورخي فيلدا (إسبانيا).

الإسبانية أيتنا بونماتي لاعبة برشلونة تفوز بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

وتفوقت على كل من: أوليجا كارمونا (إسبانيا وريال مدريد) – سام كير (أستراليا وتشيلسي).

وأخيرا توج النرويجي إرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وتفوق على كيفين دي بروين (مانشستر سيتي وبلجيكا) وليونيل ميسي (باريس سان جيرمان والأرجنتين).

ويعتبر هالاند ثالث لاعب من الدوري الإنجليزي يتوج باللقب بنظامه الجديد بعد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول عن موسم 2018 - 2019 وجورجنيو لاعب تشيلسي في موسم 2020 - 2021.

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