جوائز يويفا - الثانية في مسيرته.. جوارديولا أفضل مدرب في أوروبا

حقق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن الموسم المنقضي.

وحصد جوارديولا مع فريقه بطولات الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي في الموسم الماضي.

وحقق جوارديولا تلك الجائزة للمرة الأولى بنظامها الجديد في نسختها الرابعة، والمرة الثانية في مسيرته.

وكان جوارديولا قد توج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا بنظامها القديم لموسم 2007 - 2008 عندما كان مدربا لفريق برشلونة.

وتنافس جوارديولا مع الثنائي الإيطالي، لوسيانو سباليتي مدرب نابولي السابق وسيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان.

وبات جوارديولا الإسباني الأول المتوج بتلك الجائزة بنظامها الجديد في نسختها الرابعة.

نجح الألماني هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ في حصد جائزة أفضل مدرب لموسم 2019 - 2020، وفي الموسم التالي حصدها مواطنه توماس توخيل الذي قاد باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذلك الموسم.

أما النسخة الماضية فنجح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في حصد الجائزة.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن وقوع مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية في المجموعة السابعة.

ويتنافس مانشستر سيتي مع أندية لايبزيج الألماني وريد ستار الصربي ويانج بويز السويسري.