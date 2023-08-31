قائمة المغرب - انضمام أمين عدلي بعد اختيار الأسود.. وغياب لامين جمال

الخميس، 31 أغسطس 2023 - 16:44

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

أعلن وليد الركراكي مدرب المغرب يوم الخميس قائمة فريقه لمباراتي ليبيريا وبوركينا فاسو الشهر المقبل.

ويلعب منتخب المغرب ضد نظيره الليبيري يوم 9 سبتمبر في الجولة الأخيرة لتصفيات أمم إفريقيا 2023، ثم يواجه بوركينا في لقاء ودي يوم 12 من الشهر نفسه.

القائمة خلت من اسم لامين جمال لاعب برشلونة الشاب الذي يحمل الجنسية الإسبانية.

وكانت تقارير إسبانية قد أوضحت أن جمال اختار تمثيل منتخب اللاروخا وفضله على المغرب.

فيما غاب حكيم زياش لاعب جالاتاسراي الجديد عن القائمة لعدم جاهزيته.

وشهدت القائمة تواجد أمين عدلي جناح فريق باير ليفركوزن الذي يحمل الجنسية الفرنسية لكنه اختار تمثيل المغرب.

عدلي البالغ من العمر 23 عاماً اختار تمثيل المنتخب المغربي وفضله على تمثيل منتخب فرنسا.

فقد سبق لعدلي تمثيل منتخبات فرنسا تحت 18 عاما وتحت 21 عاما في 18 مباراة.

وجاءت قائمة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - يوسف المطيع - المهدي بن بعيد.

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - غانم سايس - جواد الياميق - نصير مزراوي - يونس عبد الحميد - يحيى عطية الله - عبد الكبير أبقر.

الوسط: عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - أمين حارث - أمير ريتشاردسون - بلال الخنوس - بنيامين بوشواري - سليم أملاح - أمين عدلي.

الهجوم: يوسف النصيري - زكريا أبو خلال - إبراهيم صلاح - عبد الصمد الزلزولي - أيوب الكعبي - إسماعيل صيباري - وليد شديرة - عبد الرزاق حمد الله.

المغرب وليد الركراكي أمين عدلي حكيم زياش لامين جمال
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