غزل المحلة يوافق على انتقال ميهوب لـ بيراميدز

وافق نادي غزل المحلة على انتقال حارسه أحمد ميهوب إلى بيراميدز بشكل رسمي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إن بيراميدز توصل لاتفاقه مبدئي مع أحمد ميهوب بعدما توصل للاتفاق على كافة الأمور الشخصية. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي عبر حسابه على "فيسبوك": "وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم علي انتقال الحارس أحمد ميهوب إلى فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك عقب الحصول علي كافة الموافقات الفنية والإدارية و اللجنة الفنية ".

وأضاف "ومن المنتظر أن يتم تدعيم الفريق بحارس مرمى ثالث ينضم الي كل من عمرو شعبان ومحمود الحضري حارسا الفريق الأساسيين".

ويتبقى إعلان بيراميدز عن ضم حارس بيراميدز بشكل رسمي، وقيمة ومدة الصفقة.

وكان أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز قد أتم اتفاقه بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان أحمد ميهوب قد خاض 14 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري بالموسم المنقضي.

وحافظ ميهوب على نظافة شباكه في ثلاث مباريات بينما استقبل 20 هدفا.

وارتبط اسم أحمد ميهوب بنادي الزمالك مع نهاية مباريات الموسم المنقضي.

وكان غزل المحلة قد هبط إلى الدرجة الثانية رفقة ناديي حرس الحدود وأسوان.