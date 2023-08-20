خبر في الجول - بيراميدز يقترب من ضم أحمد ميهوب

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 20:10

كتب : عمرو نبيل

مصطفى شلبي مع أحمد ميهوب - الزمالك ضد غزل المحلة

أتم نادي بيراميدز اتفاقه المبدئي مع أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق.

وكان أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز قد أتم اتفاقه بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد عقد جلسة مع أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة للاتفاق على كافة الأمور الشخصية.

أخبار متعلقة:
فحص طبي للاعبي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد محمد ناجي جدو ينضم للجهاز الفني لـ بيراميدز خبر في الجول – بيراميدز يخوض معسكرا إعداديا في تركيا خبر في الجول - تعويضا لإصابة كوكو.. حارس بيراميدز إلى سيراميكا

وأتم بيراميدز اتفاقه مع أحمد ميهوب من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

ويتبقى إنهاء نادي بيراميدز التفاصيل المادية مع نادي غزل المحلة خلال الساعات المقبلة.

وكان أحمد ميهوب قد خاض 14 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري بالموسم المنقضي.

وحافظ ميهوب على نظافة شباكه في ثلاث مباريات بينما استقبل 20 هدفا.

وارتبط اسم أحمد ميهوب بنادي الزمالك مع نهاية مباريات الموسم المنقضي.

وكان غزل المحلة قد هبط إلى الدرجة الثانية رفقة ناديي حرس الحدود وأسوان.

الدوري المصري غزل المحلة أحمد ميهوب بيراميدز
نرشح لكم
سجل في مرماهم منذ أسبوع.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع موهبة غرناطة تقرير: وست هام يونايتد يجدد اهتمامه بـ يوسف النصيري السكة الحديد يتعاقد مع سعيد كمال مدافع المصري سكاي: لاعب بايرن على رادار ليفربول ويونايتد رومانو: مانشستر سيتي في محادثات متقدمة لضم جيريمي دوكو مدافع برشلونة ينضم إلى إيندهوفن رئيس إنتر: بافار عبر عن رغبته في الانضمام إلينا.. والصفقة تقترب من الحسم السابع عشر.. زد يعلن ضم شادي حسين من الأهلي
أخر الأخبار
جرينوود يعلق على قرار مانشستر يونايتد برحيله 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد نهاية التحقيقات.. مانشستر يونايتد يعلن الاتفاق مع جرينوود على الرحيل 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر يكشف موقف إصابتي طارق حامد وتريزيجيه 36 دقيقة | منتخب مصر
إيكو: ليفربول يتقدم باستئناف ضد طرد ماك أليستر أمام بورنموث 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سجل في مرماهم منذ أسبوع.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع موهبة غرناطة ساعة | الدوري الإسباني
يد - بعد انضمامه لـ سان جيرمان.. يحيى خالد: لا أطيق الانتظار لارتداء قميص باريس ساعة | كرة يد
مصدر من كاف لـ في الجول: نواجه صعوبة في تحديد موعد ومكان كأس السوبر الإفريقي ساعة | الكرة الإفريقية
الصباح التركية: فترة غياب تريزيجيه قد تصل إلى شهرين ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب