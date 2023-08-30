أثليتك: ليفربول يفاوض بايرن لضم جرافينبيرخ

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 21:15

كتب : FilGoal

ريان جرافنبيرش

دخل ليفربول في مفاوضات مع بايرن ميونيخ لضم ريان جرافينبيرخ خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أنه رغم اهتمام ليفربول بضم اللاعب لكن لا يوجد ضمان أن الصفقة قد تحدث.

لكن التقرير ذكر أن هناك مفاوضات جارية بين الناديين في الوقت الحالي.

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وأوضح التقرير أنه حال رؤية ليفربول أن القيمة المطلوبة لضم اللاعب جيدة فسوف يقدم عرضا رسميا لضم الهولندي صاحب الـ21 عاما.

وأشار التقرير إلى أن جرافينبيرخ يفضل الانتقال إلى ليفربول رغم وجود اهتمام من مانشستر يونايتد الذي يضم المغربي سفيان أمرابط كأولوية لضمه.

ويرغب بايرن في ضم بديل للاعب قبل الموافقة على رحيله.

وانضم جرافينبيرخ إلى بايرن قادما من أياكس الموسم الماضي وشارك في ثلاث مباريات فقط كأساسي الموسم الماضي ولعب مباراة واحدة كبديل في الموسم الحالي.

بايرن ليفربول جرافينبيرش
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