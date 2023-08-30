موناكو يضم بالوجن من أرسنال

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

فلوريان بالوجن - موناكو

أعلن موناكو اليوم الأربعاء انضمام فلوريان بالوجن قادما من صفوف أرسنال بعقد يمتد حتى عام 2028 رسميا.

اللاعب صاحب الـ22 عاما يعد من ناشئي أرسنال وقضى فترتي إعارة من قبل مع ميدلزبره وستاد ريمس في فرنسا.

وشارك بالوجن مع الفريق الأول لأرسنال 10 مرات سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.

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أما مع ميدلزبره فسجل ثلاث أهداف وصنع مثلهم في 21 مباراة.

فيما انفجر الموسم الماضي مع ستاد ريمس وسجل 22 هدفا وصنع ثلاثة في 39 مباراة خاضها.

وسبق لبالوجن ارتداء فميص منتخب إنجلترا في الفئات السنية المختلفة قبل أن يختار تمثيل بلده الأصلية أمريكا في نهاية المطاف.

وخاض مباراتين مع منتخب أمريكا سجل خلالهم هدفا.

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