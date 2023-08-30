رومانو: اتفاق مبدئي.. مهاجم مانشستر سيتي إلى تشيلسي

اتفق تشيلسي مع مانشستر سيتي مبدئيا على ضم مهاجمه كول بالمر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا في تقرير له اليوم الأربعاء أن تشيلسي اتفق مع سيتي على دفع 40 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.

هذا بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وأوضح رومانو أن كول بالمر وافق على الانتقال إلى تشيلسي.

اللاعب الإنجليزي صاحب الـ21 عاما يعد من ناشئي مانشستر سيتي.

وخاض بالمر مع الفريق الأول لمانشستر سيتي 41 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع اثنين آخرين.

وكان بالمر يرغب في الرحيل عن سيتي ليشارك بشكل أساسي بصفة أكبر وهو ما لن يحدث مع ناديه في ظل تواجد إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز.

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي 10 صفقات وهم موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وربروت سانشيز وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو. وروميو لافيا وجورجي بيتروفيتش.