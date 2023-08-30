قائمة جنوب إفريقيا - بيرسي تاو ضمن 6 محترفين لمواجهتي وديتين في سبتمبر

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 20:17

كتب : FilGoal

بيرسي تاو

تواجد بيرسي تاو لاعب الأهلي في قائمة جنوب إفريقيا النهائية لوديتي ناميبيا والكونغو الديموقراطية.

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا وديا مع ناميبيا يوم 9 سبتمبر والكونغو الديموقراطية يوم 12 سبتمبر المقبل.

ويستعد المنتخب المُلقب بالأولاد للمشاركة في أمم إفريقيا يناير 2024 والتي تأهل لها مبكرا.

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وتواجد 7 لاعبين من فريق صنداونز الجنوب إفريقي، كما تضم 6 لاعبين محترفين من بينهما 5 في أوروبا.

وجاءت قائمة البافانا بافانا:

حراسة المرمى: رونين ويليامز (صنداونز) – فيلي موثا (أمازولو) – ريكاردو جوس (سوبرسبورت).

الدفاع: سيدي موبي (سيكوكين) – ثابيو مونياني (أورلاند بيراتس) – جرانت كينانا (صنداونز) – نكوسيناثي سيبسي (أورلاندو) – أوبيري موديبا (صنداونز) – سياندا زولو (سبور سبورت) – موثيبي مفالا (صنداونز) – إينوسينت مايلا (أورلاندو بيراتس).

الوسط: لوك لو روا (فولاندم الهولندي) – ثيبو موكوينا (صنداونز) – جرانت مارجيمان (سبور سبورت) – باتهوسي أوباس (صنداونز).

الهجوم: ماهيلي مايابيلا (أريس ليماسول القبرصي) – ثيبما زواني (صنداونز) – كوباميلو كوديسانج (مورينينسي البرتغالي) – بيرسي تاو (الأهلي) – زاخيلي لاباسا (أورلاندو بيراتس) – ليلي فوستر (بيرنلي الإنجليزي) – ليبو موثيبا (ستراسبورج الفرنسي) – مونابيلي سالينج (أورلاند بيراتس).

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وستقام كلا المباراتين على ملعب أورلاندو ستيديوم في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وتواجد بيرسي تاو في تشكيل جنوب إفريقيا الأساسي في آخر 3 مباريات وصنع هدفين ضد ليبيريا والمغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

بيرسي تاو جنوب إفريقيا
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