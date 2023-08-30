كرة سلة - بعد عدم تأهل أي منتخب إفريقي.. حظوظ مصر في التأهل إلى الأولمبياد

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 19:19

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة سلة

فشلت جميع منتخبات إفريقيا في التأهل إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم لكرة السلة.

وتدخل منتخبات إفريقيا الخمسة (مصر - جنوب السودان - أنجولا - كاب فيردي - كوت ديفوار) إلى المرحلة الترتيبية للمراكز من 17 إلى 32.

ويتأهل صاحب أفضل مركز إفريقي في النسخة الحالية من كأس العالم إلى أولمبياد باريس 2024.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي يجدد تعاقد عمر طارق كرة سلة - تفوق لمنتخبات إفريقيا في الجولة الثانية من كأس العالم.. وحظوظ مصر في الأولمبياد كرة سلة - الأهلي يضم تمارا نادر السيد كرة سلة - مصر إلى الأدوار الترتيبية.. ليتوانيا تنتصر على المكسيك في كأس العالم

الوضع القائم

حققت منتخبات إفريقيا الخمسة انتصارا خلال مرحلة دور المجموعات، وستنتقل الفرق الخمسة إلى المرحلة الترتيبية وفي جعبتها ذلك الانتصار.

وبذلك لا توجد أفضلية لأي منتخب عن الآخر حتى الآن بعد صعود كل منهم بانتصار.

ولكن يقع منتخبا أنجولا وجنوب السودان وجها لوجه في المرحلة الترتيبية مما يعني ضمان تحقيق أحد المنتخبات الإفريقية لفوز جديد على الأقل في تلك المرحلة مما يعني ضرورة تحقيق منتخبات مصر وكاب فيردي وكوت ديفوار لانتصار على الأقل في المباراتين المقبلتين للحفاظ على حظوظ تأهلهم إلى الأولمبياد.

وتأتي المنافسات في المرحلة الترتيبية كالآتي:

- أنجولا ضد (الصين - جنوب السودان)

- جنوب السودان ضد (الفلبين - أنجولا)

- مصر ضد (الأردن - نيوزلاندا)

- كاب فيردي ( فنلندا - اليابان)

- كوت ديفوار (لبنان - فرنسا)

وتقام المباراة الأولى من المرحلة الترتيبية غدا الخميس بينما ختام المرحلة الترتيبية بالمباراة الثانية سيكون يوم السبت.

مباريات مصر

يستهل منتخب مصر مبارياته في المرحلة الترتيبية بمواجهة شقيقه الأردني غدا الخميس في الثالثة والنصف عصرا.

بينما المباراة الأخيرة ستكون ضد نيوزلاندا يوم السبت في الثانية عشر إلا ربع ظهرا.

يدخل منتخب مصر رفقة نيوزلاندا تلك المجموعة ورصيد كل منهما انتصار من مرحلة المجموعات.

بينما كل من المكسيك والأردن فبدون أي انتصار.

ماذا لو؟

حال لم يحقق منتخب مصر أفضل ترتيب إفريقي في كأس العالم فلن يتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس ولكن ربما تكون هناك فرصة جديدة، ورغم صعوبتها إلا أنها قد لا تزال قائمة.

عقب ختام منافسات كأس العالم يوم 10 سبتمبر المقبل سيتم حسم ثمانية مقاعد بشكل رسمي في أولمبياد باريس من أصل 12 منتخبا مشارك.

حسم منتخبا فرنسا وأستراليا تأهلهما إلى أولمبياد باريس فالأول هو مستضيف البطولة والثاني حقق أفضل مركز لمنتخبات أوقيانوسيا في كأس العالم.

وبعد ختام كأس العالم سيبقى التنافس على 4 مقاعد متبقية عن طريق تصفيات جديدة بين 24 منتخبا.

إذا تواجد منتخب مصر ضمن قائمة أفضل 16 مركز للمنتخبات التي لم تحسم التأهل للأولمبياد من كأس العالم فسيشارك في تلك التصفيات.

لم يتحدد موعد تلك التصفيات ولكنها ستكون بين 24 منتخبا ويتأهل منها 4 منتخبات فقط ليكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس.

كرة سلة منتخب مصر أولمبياد باريس كأس العالم
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يجدد تعاقد عمر طارق سلة - مصر تسحق المكسيك في فوز أول بكأس العالم منذ 29 عاما.. وهذه فرص التأهل للأولمبياد انتهت كأس العالم للسلة - مصر (100)-(72) المكسيك مواعيد مباريات الثلاثاء 29 أغسطس - مصر في كأس العالم للسلة.. والدوري السعودي كرة سلة - تفوق لمنتخبات إفريقيا في الجولة الثانية من كأس العالم.. وحظوظ مصر في الأولمبياد كرة سلة - الأهلي يضم تمارا نادر السيد كرة سلة - مصر إلى الأدوار الترتيبية.. ليتوانيا تنتصر على المكسيك في كأس العالم على بعد خطوة من الإقصاء الرسمي.. منتخب مصر يخسر ثاني مبارياته في كأس العالم للسلة
أخر الأخبار
طاهر: لا أتأثر بمواقع التواصل ويهمني رأي المدرب.. سبب إصابتي وحلم أتمنى تحقيقه 15 دقيقة | الدوري المصري
سبورتنج كازابلانكا يهزم سيدات وادي دجلة بسداسية ويتأهل لدوري أبطال إفريقيا 19 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة جنوب إفريقيا - بيرسي تاو ضمن 6 محترفين لمواجهتي وديتين في سبتمبر 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيبو: الأهلي لم يتفق على خوض ودية ليتم إلغائها 45 دقيقة | الدوري المصري
"ميسي جزر سليمان" على أعتاب فسخ تعاقده مع ناديه بسبب الحنين للوطن 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الزمالك يعير ثلاثي الفريق إلى بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - بعد عدم تأهل أي منتخب إفريقي.. حظوظ مصر في التأهل إلى الأولمبياد ساعة | كرة سلة
رومانو: تمت.. ماتيوس نونيز من ولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول