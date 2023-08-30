رومانو: تمت.. ماتيوس نونيز من ولفرهامبتون إلى مانشستر سيتي

توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع ولفرهامبتون لضم ماتيوس نونيز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الأربعاء، فإن الناديان توصلا لاتفاق على الصفقة.

فيما ذكر الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن الصفقة ستكلف خزائن سيتي 55 مليون يورو.

في الوقت ذاته فإن تومي دويل لاعب سيتي الشاب سينتقل إلى ولفرهامبتون معارا مع إمكانية ضمه نهائيا مقابل 6 ملايين يورو مع وضع نسبة كبيرة من إعادة البيع مستقبلا.

وإن تمت كافة الاتفاقات فسوف يسافر كل لاعب لناديه الجديد للخضوع للفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود.

ماتيوس نونيز صاحب الـ25 عاما انضم إلى ولفرهامبتون قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي في عام 2022.

وخاض نونيز مع الفريق الإنجليزي 41 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

وخلال الصيف الجاري ضم سيتي كل من يوشكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش وجيريمي دوكو.