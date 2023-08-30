تمهيدا لرحيل جروهي؟ الرياضية: اتحاد جدة يتمم اتفاقه مع المعيوف

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

عبد الله المعيوف - لاعب الهلال

توصل نادي اتحاد جدة إلى اتفاق نهائي مع الهلال من أجل الحصول على خدمات عبد الله المعيوف في صفقة انتقال نهائي.

وكان الهلال قد أعلن ضم ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب وإشبيلية الإسباني.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية إلى إتمام اتحاد جدة اتفاقه مع المعيوف لينتقل إلى صفوف النمور.

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وكشفت قناة الكأس القطرية وفقا لمصادرها في وقت سابق أن نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة يفضل التعاقد مع عبد الله المعيوف عن زميله في الفريق محمد العويس.

وأشار تقرير الرياضية السعودية إلى أن اتحاد جدة أتم اتفاقه لضم المعيوف بشكل نهائي.

وكان الهلال السعودي قد أعلن رسميا التوقيع مع محمد الربيعي حارس أهلي جدة حتى 2027.

ومن المتوقع أن يرحل مارسيلو جروهي حارس المرمى البرازيلي عن الفريق من أجل إتمام التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة.

ويحق لاتحاد جدة ضم 8 لاعبين أجانب للموسم الجديد وذلك بداية من انتهاء فترة القيد المقرر لها 7 سبتمبر المقبل.

ويمتلك اتحاد جدة حتى الآن عشرة لاعبين أجانب وهم:

مارسيلو جروهي - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة - نجولو كانتي - فابينيو - رومارينيو - إيجور كورنادو - فيليبي جوتا - طارق حامد - أحمد حجازي.

ولا يزال موقف الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي غامضا ولم يتخذ اتحاد جدة قراره النهائي بشأن الثنائي.

وكان طارق حامد قد ارتبط اسمه في التقارير السعودية خلال الفترة الماضية باقترابه من أحد فريقي ضمك والوحدة.

المعيوف مارسيلو جروهي اتحاد جدة الهلال
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