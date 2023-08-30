تمهيدا لرحيل جروهي؟ الرياضية: اتحاد جدة يتمم اتفاقه مع المعيوف
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 18:46
كتب : FilGoal
توصل نادي اتحاد جدة إلى اتفاق نهائي مع الهلال من أجل الحصول على خدمات عبد الله المعيوف في صفقة انتقال نهائي.
عبدالله المعيوف
النادي : الهلال
وكان الهلال قد أعلن ضم ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب وإشبيلية الإسباني.
وكشفت صحيفة الرياضية السعودية إلى إتمام اتحاد جدة اتفاقه مع المعيوف لينتقل إلى صفوف النمور.
وكشفت قناة الكأس القطرية وفقا لمصادرها في وقت سابق أن نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة يفضل التعاقد مع عبد الله المعيوف عن زميله في الفريق محمد العويس.
وأشار تقرير الرياضية السعودية إلى أن اتحاد جدة أتم اتفاقه لضم المعيوف بشكل نهائي.
وكان الهلال السعودي قد أعلن رسميا التوقيع مع محمد الربيعي حارس أهلي جدة حتى 2027.
📄 محمد الربيعي هلاليًا حتّى 2027 💙#الهلال pic.twitter.com/f7Y0qVRVg0— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 30, 2023
ومن المتوقع أن يرحل مارسيلو جروهي حارس المرمى البرازيلي عن الفريق من أجل إتمام التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة.
ويحق لاتحاد جدة ضم 8 لاعبين أجانب للموسم الجديد وذلك بداية من انتهاء فترة القيد المقرر لها 7 سبتمبر المقبل.
ويمتلك اتحاد جدة حتى الآن عشرة لاعبين أجانب وهم:
مارسيلو جروهي - عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة - نجولو كانتي - فابينيو - رومارينيو - إيجور كورنادو - فيليبي جوتا - طارق حامد - أحمد حجازي.
ولا يزال موقف الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي غامضا ولم يتخذ اتحاد جدة قراره النهائي بشأن الثنائي.
وكان طارق حامد قد ارتبط اسمه في التقارير السعودية خلال الفترة الماضية باقترابه من أحد فريقي ضمك والوحدة.