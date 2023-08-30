رومانو: أستون فيلا يستعير لينجليه من برشلونة
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 18:17
كتب : FilGoal
توصل أستون فيلا إلى اتفاق مع برشلونة لاستعارة مدافعه كليمنت لينجليه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
كليمون لونجليه
النادي : برشلونة
وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن أستون فيلا سوف يستعير المدافع الفرنسي لمدة موسم بدون أي أحقية أو إلزامية للشراء نهائيا.
كما أوضح رومانو أن أستون فيلا سوف يتحمل 75% من قيمة راتب لينجليه خلال الموسم الجاري.
اللاعب صاحب الـ28 عاما قضى الموسم الماضي معارا من برشلونة رفقة توتنام.
وخاض لينجليه مع توتنام 35 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع اثنين.
وخلال الصيف الجاري ضم أستون فيلا كل من موسى ديابي وباو تاوريس ونيكولو زانيولو ويوري تيليمانس.
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