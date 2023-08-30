أفشة: لم أتردد لحظة وقت التجديد.. وسيظل هدفي في الزمالك محفورا بالأذهان

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 18:12

كتب : حسام نور الدين

محمد مجدي أفشة - الأهلي

أعرب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي عن سعادته بالتجديد مع النادي مؤكدا سعيه لتحقيق المزيد مع الألقاب.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تجديد تعاقد محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال أفشة عبر موقع الأهلي الرسمي: "لم أتردد لحظة واحدة في توقيع عقود التجديد للنادي على بياض".

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وشدد "أسعى لتحقيق المزيد من الألقاب، مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وكشف "تفكير الأهلي في تجديد عقدي شرف كبير وأسعدني للغاية، ولم تكن لي أي شروط على الإطلاق".

وتابع "طوال حياتي لن يكون لي شرط في البقاء بالأهلي، هدفي صناعة تاريخ داخل النادي الذي أعشقه، وحصد المزيد من البطولات وإسعاد الجماهير".

وشدد أفشة "لم أتلق أي عروض رسمية خلال الفترة الماضية كما ردد البعض، ولا أعطي اهتماما للحديث عن العروض، وسأظل تحت أمر النادي، وأعشق جماهير الأهلي المخلصة الذين يحبو النادي بشغف كبير".

وأضاف "أدين بالفضل لجماهير الأهلي فيما وصلت إليه، لأنهم دائما ما يدعمونني بقوة، وسأقاتل من أجل إسعادهم وتحقيق المزيد من البطولات".

وكشف أفشة "سيظل هدفي في شباك الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا من الأهداف المحببة لجماهير الأهلي ولي بشكل شخصي، ستظل تلك الذكرى محفورة في الأذهان".

واختتم تصريحاته "سعيد للغاية بردود أفعال جماهير الأهلي بعد إعلان تجديد تعاقدي، لم أفعل غير الطبيعي وأريد الاستمرار هنا حتى ختام مسيرتي الكروية".

ويأتي تجديد تعاقد أفشة بخلاف الموسم المقبل والمتبقي في تعاقده السابق مع الأهلي.

وبذلك سيستمر أفشة مع الأهلي حتى نهاية موسم 2026-2027.

وانضم أفشة البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الأهلي في عام 2019 قادما من بيراميدز.

ومع الأهلي فاز أفشة بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات.

ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات والسوبر الإفريقي مرتين، كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات وحصل على البرونزية مرتين.

ولعب أفشة مع الاهلي 187 مباراة سجل خلالها 34 هدفا وصنع 39 هدفا.

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