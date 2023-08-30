كما كشف في الجول - السويحلي الليبي يتعاقد مع جون أوكلي

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 16:33

كتب : عمرو نبيل

المقاولون العرب - الداخلية - جون أوكلي

أعلن نادي السويحلي الليبي تعاقده مع جون أوكلي قادما من المقاولون العرب.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن أوكلي قد أتم اتفاقه مع فريق السويحلي الليبي بتعاقد لمدة ثلاثة مواسم.

وقرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب التقدم بشكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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ويأتي ذلك بسبب انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

وأشار بيان المقاولون العرب إلى ارتباط أوكلي بتعاقد مع النادي لمدة موسم آخر، كما حصل على كافة مستحقاته للموسم المنقضيد

أعرب إدارة المقاولون العرب عن تفاجأها بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.

وكشف بيان المقاولون العرب على لسان محمد عادل المشرف العام على الكرة بأن النادي لن يفرط في حقه بعد ذهاب اللاعب للسفارة المصرية في نيجيريا والحصول على تأشيرة مع مندوبي شركة المقاولون.

وخاض أوكلي 50 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 19 هدفا.

ونجح أوكلي في تسجيل 14 هدفا وصناعة 5 آخرين.

وخلال الموسم المنقضي لعب أوكلي 35 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 12 هدفا.

وسجل أوكلي تسعة أهداف في الدوري الموسم الماضي وصنع ثلاثة آخرين.

جون أوكلي المقاولون العرب السويحلي الليبي
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