مصدر من سيراميكا لـ في الجول: عمار حمدي انقطع عن التدريبات وأصبح خارج حساباتنا

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 15:56

كتب : أحمد الخولي

عمار حمدي - الاتحاد

كشف مصدر من نادي سيراميكا كليوباترا عن غياب عمار حمدي لاعب الفريق عن التدريبات خلال الأيام السابقة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عمار حمدي انقطع عن التدريبات منذ عدة أيام ولم يبدأ معسكر الإعداد كما أننا تأكدنا من رغبته في عدم اللعب معنا ولذلك أًصبح خارج حساباتنا وسنعيده للأهلي".

وتابع "نعلم جيدا أن لديه رغبة في اللعب للمقاولون العرب ولن نقف أمامه لان هذا اختياره".

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كما تحدث مصر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "نعم علاقة اللاعب انتهت بسيراميكا وننتظر الآن انتهاء مفاوضات المقاولون مع الأهلي لكي يبدأ التدريبات مع ذئاب الجبل حيث يوجد شوقي غريب الذي يرتبط به عمار نفسيا".

وتجمع الثنائي واقعة شهيرة وقت مباراة الودية للمنتخب الأولمبي أمام منتخب البرازيل في 2020، حيث روى شوقي غريب عبر إذاعة أون سبورت: "يوم المباراة حددت موعد الغداء في الرابعة عصرا، والمباراة كانت في التاسعة مساء".

وأضاف "اعترض عمار حمدي قائلا: لا يمكنني البقاء لـ 5 ساعات بدون طعام، فصنعت "ساندوتشات كفتة" وأخذتها معي لأجله".

وكان سيراميكا كليوباترا قد أتم اتفاقه مع الأهلي للحصول على عمار حمدي على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن عمار حمدي قد شارك في تدريبات سيراميكا كليوباترا بالفعل قبل أن يرغب في تحول وجهته.

وعلم FilGoal.com أن عمار حمدي نقل رغبته إلى مسؤولي الأهلي وسيراميكا كليوباترا من أجل الاتفاق بين الطرفين.

ورفض عمار حمدي حسبما علم FilGoal.com سابقا عرضين من سموحة والاتحاد رغبة في البقاء في القاهرة لظروف أسرية.

اللاعب البالغ 24 عاما قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارا لصفوف زعيم الثغر وخاض 12 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

واكتفى عمار بارتداء قميص الأهلي في 5 مباريات فقط في مشواره مع الفريق.

وأعير من قبل لصفوف الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

الأهلي المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا عمار حمدي
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