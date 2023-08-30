تصفيات كأس العالم - كاف يرفض اعتماد ملاعب 4 منتخبات من مجموعة مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الملاعب المعتمدة لاستضافة مباريات كأس العالم 2026.

وأرسل كاف كشف للصحفيين بالملاعب المعتمدة والدول التي لم تعتمد ملاعبها في التصفيات.

وشهد الكشف اعتماد ملاعب مصر وغينيا بيساو فقط من ملاعب المجموعة الأولى.

ورفض كاف اعتماد ملاعب كل من جيبوتي وبوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون من نفس المجموعة.

وقد تتغير تلك الأوضاع بعد نهاية الجولة الأولى والثانية من التصفيات إذا اكتملت اشتراطات كاف لاعتماد ملاعب الدول المرفوضة.

وجاءت الملاعب المصرية المعتمدة لاستضافة التصفيات كالتالي:

- استاد القاهرة

- استاد الدفاع الجوي.

- استاد السلام.

- استاد برج العرب.

- استاد السويس.

- استاد هيئة قناة السويس.

وجاء جدول مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 كالآتي:

الجولة الأولى: مصر × جيبوتي (13 إلى 21 نوفمبر)

الجولة الثانية: سيراليون × مصر (13 إلى 21 نوفمبر)

الجولة الثالثة: مصر × بوركينا فاسو (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الرابعة: غينيا بيساو × مصر (3 إلى 11 يونيو 2024)

الجولة الخامسة: إثيوبيا × مصر (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السادسة: مصر × سيراليون (17 إلى 25 مارس 2025)

الجولة السابعة: مصر × إثيوبيا (1 إلى 9 سبتمبر 2025)

الجولة الثامنة: بوركينا فاسو × مصر (1 إلى 9 سبتمبر)

الجولة التاسعة: جيبوتي × مصر (6 إلى 14 أكتوبر 2025)

الجولة العاشرة: مصر × غينيا بيساو (6 إلى 14 أكتوبر 2025)