معسكر الأهلي – فحوصات طبية لأكرم توفيق وكريم فؤاد

يخضع ثنائي الأهلي أكرم توفيق وكريم فؤاد لفحوصات طبية على هامش معسكر الفريق في النمسا.

وبدأ الأهلي معسكره في النمسا استعدادا للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر والجهاز الفني.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي، خضوع الثنائي توفيق وفؤاد لفحص طبي تحت إشراف الخبير كريستيان فينك الذي قام بإجراء جراحة الرباط الصليبي لهما في وقت سابق.

وأوضح الأهلي أن أكرم توفيق وكريم فؤاد سيخضعان للفحص الطبي للاطمئنان على حالتهما، بعدما نفذ الثنائي برنامجا علاجيا وتأهيليا طوال الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما في الموسم الماضي، وكانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

وأجرى كريم فؤاد وأكرم توفيق جراحة الرباط الصليبي في النمسا تحت إشراف كريستيان فينك، وقام اللاعبان بالتوجه للطبيب مرة أخرى اليوم لإجراء عدة فحوصات طبية.

وانتظم الفريق في معسكر مغلق في النمسا، بدءًا من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وتوج الأهلي بـ 5 بطولات تحت قيادة كولر، هم الدوري المصري (2022-2023) وكأس مصر (2021-2022) وكأس السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا 2023.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي.