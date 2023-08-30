فرج عامر: حررنا محضرا ضد أجايي.. وما حدث لم نراه من قبل في سموحة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 01:01

كتب : FilGoal

فرج عامر

عبر فرج عامر رئيس نادي سموحة عن غضبه الشديد من تصرفات النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق السكندري.

وحدثت أزمة جديدة بين جونيور أجايي وناديه سموحة، بعدما ذهب مطالبا بمستحقاته المالية. (طالع التفاصيل)

وقال فرج عامر عبر قناة المحور: "أجايي حصل على جميع مستحقاته بالكامل. اللاعب طالب المدير المالي بالحصول الحصول على مستحقات الموسم وهذا ما تم رفضه إذ لم يحصل أي لاعب على مستحقات تتعلق بالموسم الجديد ، ما جعل اللاعب يدخل في حالة هياج".

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وأضاف "أجايي قام بالاعتداء على المدير المالي وكسر الزجاج وهناك شهود على ذلك. أؤكد من جديد اللاعب حصل على مستحقاته وأجرى عمليتين ومنذ وصوله إلى سموحة وهو مصاب ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق".

وشدد "حررنا محضرا ضد اللاعب بعد تصرفاته الغير مبررة وبعدما تسبب في إصابات كبيرة. لم نتعرض لهذا الموقف من قبل في نادي سموحة. لم أتعاقد مع اللاعب ولكني احترمت تعاقده رغم أنه مقابل مبلغ خرافي ولا نعلم ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".

ماذا حدث؟

تقدم النيجيري جونيور أجايي لاعب سموحة بشكوى ضد النادي، موجهة عبر البريد الإلكتروني بنسخ للنادي السكندري وإدارة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد المصري لكرة القدم ومديره التنفيذي وليد العطار.

وحصل FilGoal.com على نسخة من الشكوى المرتكزة على 4 أسباب وهم:

1- وضع اللاعب على قائمة الانتظار وحرمانه من ممارسة كرة القدم.

2- عدم سداد بعض مستحقات اللاعب من الموسم الماضي.

3- مطالبة اللاعب بتغيير طبيب تأهيله الحالي، وإرساله إلى مركز تأهيل احترافي.

4- نشر عقد اللاعب عبر صفحة منسوبة لرئيس النادي فرج عامر.

أجايي البالغ من العمر 27 عاما، ظهر في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي، قادما من الصفاقسي التونسي في 2016.

ورحل النيجيري عن الأهلي في شتاء 2022 متجها إلى النصر الليبي، ومنه إلى سموحة في صيف العام ذاته.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.

ومنذ ذلك الوقت لم يلعب مباراة رسمية واحدة بقميص سموحة بفعل الإصابة.

سموحة فرج عامر أجايي
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