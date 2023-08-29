خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 22:46

كتب : هاني العوضي

جونيور أجايي - سموحة

أزمة جديدة بين النيجيري جونيور أجايي وناديه سموحة، بعدما ذهب مطالبا بمستحقاته المالية.

جونيور أجاي

النادي : سموحة

سموحة

وعلم FilGoal.com أن زيارة أجايي إلى نادي سموحة انتهت بتحطيم زجاج أحد الأبواب داخل النادي بالإضافة لإجراء اللاعب 22 غرزة طبية في يده.

وبدأ الأمر عندما ذهب أجايي إلى نادي سموحة وطالب الحصول على مستحقات المالية المتأخرة قبل أن يتم إبلاغ اللاعب بعدم توافر المبلغ.

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وخرج أجايي من الجلسة غاضبا بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وحطم زجاج الباب بعد دفعه مما تسبب في جرح يده.

وانتقل اللاعب بعد ذلك إلى عيادة النادي في سموحة وخضع لـ 22 غرزة طبية في يده.

ومن جانبه قرر نادي سموحة تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة.

ماذا حدث؟

تقدم النيجيري جونيور أجايي لاعب سموحة بشكوى ضد النادي، موجهة عبر البريد الإلكتروني بنسخ للنادي السكندري وإدارة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد المصري لكرة القدم ومديره التنفيذي وليد العطار.

وحصل FilGoal.com على نسخة من الشكوى المرتكزة على 4 أسباب وهم:

1- وضع اللاعب على قائمة الانتظار وحرمانه من ممارسة كرة القدم.

2- عدم سداد بعض مستحقات اللاعب من الموسم الماضي.

3- مطالبة اللاعب بتغيير طبيب تأهيله الحالي، وإرساله إلى مركز تأهيل احترافي.

4- نشر عقد اللاعب عبر صفحة منسوبة لرئيس النادي فرج عامر.

أجايي البالغ من العمر 27 عاما، ظهر في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي، قادما من الصفاقسي التونسي في 2016.

ورحل النيجيري عن الأهلي في شتاء 2022 متجها إلى النصر الليبي، ومنه إلى سموحة في صيف العام ذاته.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.

ومنذ ذلك الوقت لم يلعب مباراة رسمية واحدة بقميص سموحة بفعل الإصابة.

سموحة جونيور أجايي الدوري المصري
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