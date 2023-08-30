وكيل أجايي لـ في الجول: اللاعب تفاجأ برد سموحة على أمر مستحقاته.. وخطوة تصعيدية

تفاجأ جونيور أجايي مهاجم سموحة برد ناديه في خطاب رسمي يفيد بتحصله على مستحقاته المالية المتأخرة.

جونيور أجاي النادي : سموحة سموحة

وكشف حازم فتوح وكيل اللاعب عبر FilGoal.com أن ذلك لم يحدث ولذلك طلب اللاعب تحرير محضر ضد النادي وطالب بتفريغ الكاميرات لإثبات حديثهم.

وعلم FilGoal.com أن أزمة حدثت بين أجايي ونادي سموحة أمس الثلاثاء نشب عنها تحطيم زجاج وخضوع اللاعب لـ 22 غرزة. (تفاصيل أكثر من هنا)

وقال حازم فتوح لـ FilGoal.com: "خاطبنا سموحة من أجل المطالبة بمستحقات جونيور أجايي وموقفه من قائمة الانتظار، وتفاجئنا برد النادي أن الدفعة التي يطالب بها اللاعب حصل عليها بالفعل وكان ذلك بإيصال رسمي".

وتابع "عرضنا الإيصال على أجايي وأبلغنا بعدم حصوله على تلك المستحقات ولم يوقع على ورقة باستلام 50 ألف دولار كما يقال وطالبنا بالتقدم ببلاغ إلى النيابة لتفريغ كاميرات النادي لإثبات ذلك".

وأضاف حازم فتوح "تم مخاطبة سموحة مجددا بعدم استلام اللاعب للمستحقات وعرضنا طلبه بتفريغ الكاميرات لإثبات حصول أجايي على تلك المستحقات أو إثبات توقيعه على الورقة".

وكشف وكيل أجايي "سموحة كان قد أرسل مستندا بقدوم أجايي يوم 26 أغسطس للحصول على كافة مستحقاته رغم أن رئيس النادي خرج في تصريحات تليفزيونية يوم 25 يؤكد حصول اللاعب على مستحقاته بالفعل".

وأوضح "ذهب أجايي إلى سموحة مساء الثلاثاء للاستفسار عما حدث وتسائل عن الإيصال الذي تم إرساله من النادي إلينا بالرغم من عدم استلامه أي مستحقات، وأجاب المدير المالي بعدم علمه بشيء عن ذلك الأمر".

وواصل حازم فتوح "أجايي أبلغني أنه عند خروجه من النادي حاول أحدهم سحبه من يده للعودة والحديث مجددا فانفعل وأبعد يده عنه ليختل توازنه ويتحطم زجاج على يده وخضع لـ 20 غرزة طبية تقريبا".

واختتم وكيل اللاعب تصريحاته "طلب أجايي منا تحرير محضر بالواقعة التي حدثت في نادي سموحة وسيتم إرفاق صورة المستند الذي يدعي فيه النادي توقيع اللاعب وحصوله على مستحقاته كاملة".

ماذا حدث؟

تقدم النيجيري جونيور أجايي لاعب سموحة بشكوى ضد النادي، موجهة عبر البريد الإلكتروني بنسخ للنادي السكندري وإدارة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد المصري لكرة القدم ومديره التنفيذي وليد العطار.

وحصل FilGoal.com على نسخة من الشكوى المرتكزة على 4 أسباب وهم:

1- وضع اللاعب على قائمة الانتظار وحرمانه من ممارسة كرة القدم.

2- عدم سداد بعض مستحقات اللاعب من الموسم الماضي.

3- مطالبة اللاعب بتغيير طبيب تأهيله الحالي، وإرساله إلى مركز تأهيل احترافي.

4- نشر عقد اللاعب عبر صفحة منسوبة لرئيس النادي فرج عامر.

أجايي البالغ من العمر 27 عاما، ظهر في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي، قادما من الصفاقسي التونسي في 2016.

ورحل النيجيري عن الأهلي في شتاء 2022 متجها إلى النصر الليبي، ومنه إلى سموحة في صيف العام ذاته.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.

ومنذ ذلك الوقت لم يلعب مباراة رسمية واحدة بقميص سموحة بفعل الإصابة.