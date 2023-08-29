الممتاز ب - مهاجم الزمالك السابق إلى مركز شباب القزازين
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 22:24
كتب : رضا السنباطي
أتم مركز شباب القزازين الناشط في "الممتاز ب" إجراءات التعاقد مع هاني رشدي لاعب الزمالك السابق.
هاني رشدي
النادي : أسـوان
وأعلن مركز شباب القزازين تعاقده مع هاني رشدي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.
وسبق لرشدي اللعب بقمصان أندية الزمالك وأســوان وطنطــا والسكــة الحديد.
وبات هاني رشدي خامس صفقات مركز شباب القزازين استعدادا لدوري القسم الثاني ب.
وصعد مركز شباب القزازين للقسم الثاني بعد احتلاله المركز الثالث خلف بلقاس وبني عبيد في المجموعة التاسعة بالقسم الثالث.
وتعاقد مركز شباب القزازين في الصيف الجاري مع كل من: ابراهيم الشحات حارس مرمى الشرقية ومحمد خيري لاعب بلقاس سيتي، ومحمد يوسف لاعب أسمنت أسيوط ومحمد حاتم لاعب بلدية المحلة السابق.
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