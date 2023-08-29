الممتاز ب - مهاجم الزمالك السابق إلى مركز شباب القزازين

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 22:24

كتب : رضا السنباطي

هاني رشدي - لاعب الزمالك

أتم مركز شباب القزازين الناشط في "الممتاز ب" إجراءات التعاقد مع هاني رشدي لاعب الزمالك السابق.

هاني رشدي

النادي : أسـوان

وأعلن مركز شباب القزازين تعاقده مع هاني رشدي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

وسبق لرشدي اللعب بقمصان أندية الزمالك وأســوان وطنطــا والسكــة الحديد.

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وبات هاني رشدي خامس صفقات مركز شباب القزازين استعدادا لدوري القسم الثاني ب.

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وصعد مركز شباب القزازين للقسم الثاني بعد احتلاله المركز الثالث خلف بلقاس وبني عبيد في المجموعة التاسعة بالقسم الثالث.

وتعاقد مركز شباب القزازين في الصيف الجاري مع كل من: ابراهيم الشحات حارس مرمى الشرقية ومحمد خيري لاعب بلقاس سيتي، ومحمد يوسف لاعب أسمنت أسيوط ومحمد حاتم لاعب بلدية المحلة السابق.

هاني رشدي الممتاز ب
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