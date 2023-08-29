كاف يعلن موعد قرعة الدوري الإفريقي ومواعيد المباريات

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 20:51

كتب : محمد عبد العظيم

دوري السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء رسميا إقامة قرعة الدوري الإفريقي يوم السبت المقبل الموافق الثانية من شهر سبتمبر.

وأوضح كاف عبر موقعه الرسمي أن القرعة ستقام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباريات على مدار أربعة أسابيع وستقام مواجهة الافتتاح في تنزانيا في الـ20 من شهر أكتوبر المقبل.

وستقام المباريات في البطولة بنظام الذهاب والإياب.

وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر إلى الأول من شهر نوفمبر المقبل.

أما النهائي فسيقام يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

وأوضح كاف أن النسخة الأولى من البطولة ستكون بمثابة مقدمة لمسابقة أكبر في موسم 2024-205 والتي ستضم أعلى 24 ناديا في التصنيف في إفريقيا.

وأشار إلى أن الفريق ستقسم لتصنيفين، حيث تلتقي فرق التصنيف الأول مع الثاني في ربع النهائي وهي كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.

الدوري الإفريقي الأهلي كاف
نرشح لكم
وزير الرياضة وفيرون يتفقدان مقر كاف الجديد بالعاصمة الإدارية صدمة لـ مانشستر يونايتد.. الكاميرون تستدعي أونانا لقائمتها مصدر من الأهلي لـ في الجول: مصدومون من استدعاء الرباعي للمنتخب.. ولماذا لا نعامل مثل الزمالك الزمالك يحل أزمة مستحقات أوسوريو وينهي تحضيرات السفر.. ووعد بشأن رواتب اللاعبين تحديد موعد مواجهة أرتا سولار والزمالك في الكونفدرالية طريق فيوتشر - سينجيدا التنزاني يتأهل رغم الخسارة أمام بطل زنزبار مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد قرعة دوري السوبر الإفريقي يواجه الأهلي لأول مرة.. تعرف على تاريخ مواجهات سان جورج ضد الفرق المصرية
أخر الأخبار
استراحة الدوري السعودي - النصر (3) - (0) الشباب.. نهاية الشوط الأول ساعة | السعودية
كاف يعلن موعد قرعة الدوري الإفريقي ومواعيد المباريات ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري السعودي - الخليج (1)-(0) الحزم.. جووووول مارتينز ساعة | السعودية
كرة يد - الكشف عن اختيار الزمالك لمواجهة النور في السوبر المصري السعودي ساعة | كرة يد
المصري لـ في الجول: شكوى جديدة لاتحاد الكرة ضد فيوتشر بسبب مستحقات رفعت.. نتعجب مما يحدث ساعة | الدوري المصري
للمباراة الثانية على التوالي وبحثا عن الفوز الأول.. شريف أساسي مع الخليج أمام الحزم ساعة | السعودية
تشكيل أهلي جدة - فيرمينو ومحرز وماكسيمان يقودون الهجوم أمام الطائي ساعة | السعودية
بـ "هاتريك" ليوسف نبيه.. بيراميدز يهزم ليماسول بثمانية أهداف ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول