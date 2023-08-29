كاف يعلن موعد قرعة الدوري الإفريقي ومواعيد المباريات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء رسميا إقامة قرعة الدوري الإفريقي يوم السبت المقبل الموافق الثانية من شهر سبتمبر.

وأوضح كاف عبر موقعه الرسمي أن القرعة ستقام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباريات على مدار أربعة أسابيع وستقام مواجهة الافتتاح في تنزانيا في الـ20 من شهر أكتوبر المقبل.

وستقام المباريات في البطولة بنظام الذهاب والإياب.

وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر إلى الأول من شهر نوفمبر المقبل.

أما النهائي فسيقام يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

وأوضح كاف أن النسخة الأولى من البطولة ستكون بمثابة مقدمة لمسابقة أكبر في موسم 2024-205 والتي ستضم أعلى 24 ناديا في التصنيف في إفريقيا.

وأشار إلى أن الفريق ستقسم لتصنيفين، حيث تلتقي فرق التصنيف الأول مع الثاني في ربع النهائي وهي كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.