أثليتك: المفاوضات بين مانشستر يونايتد وتشيلسي لضم كوكوريا بدأت

بدأ مانشستر يونايتد المفاوضات الرسمية مع تشيلسي من أجل استعارة لاعبه مارك كوكوريا خلال الصيف الجاري.

وأوضحت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن تشيلسي رد على عرض يونايتد بشكل إيجابي وأن المفاوضات مستمرة حاليا من أجل إعارة الظهير الأيسر الإسباني.

ويرغب تشيلسي في الحصول على 7 ملايين يورو من يونايتد لإعارة اللاعب.

يأتي ذلك بعدما تعرض لوك شو لاعب مانشستر يونايتد لإصابة وسوف يغيب لفترة طويلة ولم يتم الإعلان عن مدتها حتى الآن.

كما أن الظهير الأيسر الآخر في صفوف الفريق تايريل مالاسيا يعاني من الإصابة.

ولم يلعب كوكوريا أي دقيقة حتى الآن في أول ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي مع تشيلسي بعدما جلس على مقاعد البدلاء.

الظهير الأيسر صاحب الـ25 عاما انتقل إلى تشيلسي في الصيف الماضي.

ومع تشيلسي خاض اللاعب الإسباني 33 مرة صنع خلالهم هدفين.