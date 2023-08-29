تقرير: فاران قد يغيب لشهر ونصف عن مانشستر يونايتد

تلقى إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد نبأ سيئا باحتمالية غياب مدافع الفريق رافائيل فاران عن الملاعب لستة أسابيع.

رافاييل فاران النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأصيب فاران في الشوط الأول من مواجهة يونايتد ونوتنجهام فورست التي أقيمت السبت الماضي في ثالث جولات الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الشياطين الحُمر بثلاثة أهداف لهدفين.

واضطر تين هاج لاستبدال فاران بين شوطي المباراة مؤكدا أن قراره جاء لتعرض اللاعب الفرنسي للإصابة دون أن يكشف عن مداها.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن فاران قد يمتد غيابه لستة أسابيع دون أن تكشف عن تشخيص الإصابة.

وأصبح فاران ثامن مصابي يونايتد بعد كل من راسموس هويلوند ولوك شو وكوبي ماينو وأماد ديالو وماسون ماونت وتايريل مالاسيا والحارس توم هيتون.

وفاز يونايتد في مباراتين من ثلاثة خاضهما خلال الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون ونوتنجهام وخسر ضد توتنام.