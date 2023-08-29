وزير الرياضة وفيرون يتفقدان مقر كاف الجديد بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 18:18

كتب : أحمد الخولي

وزير الرياضة وسكريتر كاف

تفقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفيرون موسينجو السكريتر العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت زيارة وزير الرياضة ومسؤول الاتحاد الإفريقي إلى العاصمة الإدارية للحديث حول عدد من الملفات وبحث إنشاء مقر جديد لـ كاف.

وشدد وزير الرياضة على دعم مصر الكامل لخطط "كاف" التى تستهدف تطوير كرة القدم الأفريقية، ودعم التواجد الأفريقي في المحافل الرياضية العالمية.

أخبار متعلقة:
خالد عبد الفتاح يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية باشتراطات وقائية.. وتأهيل السولية تقرير: أهلي جدة يستبعد فييجا من مواجهة الطائي الافتتاح والختام في مصر.. الكشف عن جدول المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 يحيى حامد يفسخ تعاقده مع طلائع الجيش

قد تكون صورة ‏‏٤‏ أشخاص‏

ومن جانبه وجه فيرون موسينجو، السكرتير العام لـ "كاف" شكره وتقديره لجهود الدولة المصرية ودعمها المستمر لمنظومة كرة القدم الأفريقية.

وأكد فيرون على أهمية إقامة مقر جديد يتناسب مع تطور منظومة كاف واحتياجاتها المتزايدة، معرباً عن تطلعه للعمل المشترك مع الحكومة المصرية لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحالي يتواجد في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.

وزير الشباب والرياضة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف
نرشح لكم
صدمة لـ مانشستر يونايتد.. الكاميرون تستدعي أونانا لقائمتها مصدر من الأهلي لـ في الجول: مصدومون من استدعاء الرباعي للمنتخب.. ولماذا لا نعامل مثل الزمالك الزمالك يحل أزمة مستحقات أوسوريو وينهي تحضيرات السفر.. ووعد بشأن رواتب اللاعبين تحديد موعد مواجهة أرتا سولار والزمالك في الكونفدرالية طريق فيوتشر - سينجيدا التنزاني يتأهل رغم الخسارة أمام بطل زنزبار مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد قرعة دوري السوبر الإفريقي يواجه الأهلي لأول مرة.. تعرف على تاريخ مواجهات سان جورج ضد الفرق المصرية منافس الأهلي - سان جورج يتأهل لمواجهة حامل اللقب
أخر الأخبار
كادينا سير: أنشيلوتي طلب التعاقد مع كين قبل بداية الموسم وريال مدريد رفض 4 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: فاران قد يغيب لشهر ونصف عن مانشستر يونايتد 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة وفيرون يتفقدان مقر كاف الجديد بالعاصمة الإدارية 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
خالد عبد الفتاح يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية باشتراطات وقائية.. وتأهيل السولية 35 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: أهلي جدة يستبعد فييجا من مواجهة الطائي 49 دقيقة | السعودية
الافتتاح والختام في مصر.. الكشف عن جدول المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 ساعة | منتخب مصر
يحيى حامد يفسخ تعاقده مع طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
بيلد: نوير يستهدف العودة للملاعب بعد توقف سبتمبر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول