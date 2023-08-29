وزير الرياضة وفيرون يتفقدان مقر كاف الجديد بالعاصمة الإدارية

تفقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفيرون موسينجو السكريتر العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت زيارة وزير الرياضة ومسؤول الاتحاد الإفريقي إلى العاصمة الإدارية للحديث حول عدد من الملفات وبحث إنشاء مقر جديد لـ كاف.

وشدد وزير الرياضة على دعم مصر الكامل لخطط "كاف" التى تستهدف تطوير كرة القدم الأفريقية، ودعم التواجد الأفريقي في المحافل الرياضية العالمية.

ومن جانبه وجه فيرون موسينجو، السكرتير العام لـ "كاف" شكره وتقديره لجهود الدولة المصرية ودعمها المستمر لمنظومة كرة القدم الأفريقية.

وأكد فيرون على أهمية إقامة مقر جديد يتناسب مع تطور منظومة كاف واحتياجاتها المتزايدة، معرباً عن تطلعه للعمل المشترك مع الحكومة المصرية لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحالي يتواجد في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.