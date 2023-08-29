بيلد: نوير يستهدف العودة للملاعب بعد توقف سبتمبر

يستهدف مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ العودة للملاعب في منتصف سبتمبر المقبل، بعدما عاد للتدريبات الجماعية مع فريقه لأول مرة، حسب جريدة بيلد.

وذكر تقرير بيلد أنه من المحتمل أن يغيب نوير عن مباراة واحدة فقط لبايرن والتي ستكون ضد بروسيا مونشنجلادباخ السبت المقبل، قبل فترة التوقف الدولي.

وأوضح التقرير أن نوير سيكون أمامه نحو أسبوعين ونصف للوصول إلى أفضل مستوياته قبل المباراة التالية ضد باير ليفركوزن بعد فترة التوقف الدولي يوم 15 سبتمبر.

ورغم أن الجهاز الفني لبايرن يرى أن عودة نوير بعد فترة التوقف الدولية ستكون منطقية. غير أنه لا يريد المخاطرة غير الضرورية بالدفع به قبل الشفاء التام.

وزف مانويل نوير حارس وقائد بايرن ميونيخ أخبارا سارة للجهاز الفني لفريقه يوم الاثنين.

وشهد تدريب يوم الاثنين عودة مانويل نوير إلى تدريبات بايرن الجماعية لأول مرة منذ فترة طويلة.

فبعد خروج ألمانيا المبكر من كأس العالم 2022، ذهب نوير في رحلة تزلج حيث كسرت ساقه خلال حادث على المنحدرات.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى التدريب الجماعي مع زميليه حارسي المرمى دانييل بيرتز وتوم ريتزي هولسمان.

منذ إصابة نوير، أصبحت أزمة حراسة المرمى هي الشغل الشاغل لإدارة النادي، فقد رفض ألكسندر نوبل المعار لموناكو العودة آنذاك، وضم بايرن يان سومر من بوروسيا مونشنجلادباخ ليكمل موسم 2022-2023.

هذا الصيف غادر نوبل مرة أخرى الفريق البافاري على سبيل الإعارة إلى شتوتجارت، وتم بيع سومر إلى إنتر ميلان.

وأصبح سفين أولريش الحارس الأبرز في صفوف بايرن، علما بأنه لعب 8 مباريات خلال النصف الأول من الموسم الماضي.

وكشف نادي بايرن ميونيخ قبل أسابيع أن حارسه مانويل نوير خضع لعملية جراحية.

وأوضح بايرن في بيان: "خضع نوير لعملية جراحية لإزالة قطعة معدنية من عظم الشظية اليمنى ويواصل الآن فترة إعادة التأهيل".

ولم يشارك مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ في الجولات الأولى للدوري الألماني بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وغاب نوير عن جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد في الفترة من 24 يوليو إلى 3 أغسطس.

وفضل الجهاز الفني لبايرن بقاء نوير في مقر تدريبات بايرن للتدرب فرديا وعدم السفر في الجولة الآسيوية.

ويخطط الجهاز الطبي لبايرن لدخول نوير بالتدريج إلى التدريبات، قبل العودة للمباريات.

video:1