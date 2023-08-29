الزمالك يعلن صرف مستحقات أوسوريو بالكامل

أعلن نادي الزمالك صرف مستحقات مدربه خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق بالكامل.

وأشار أحمد فؤاد الوطن المدير التنفيذي للزمالك إلى أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي قد نجحت في صرف جميع المستحقات المتأخرة لأوسوريو.

وتأتي تلك الخطوة لمحاولة خلق أجواء هادئة ليعمل بها الفريق من أجل إسعاد الجماهير.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى الزمالك إخطارا يفيد بإقامة مباراة الذهاب يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وتقام المباراة في تنزانيا لعدم اعتماد كاف لملعب أرتا سولار في جيبوتي لاستضافة مباريات الفريق في البطولات القارية.

وتأهل سولار لمواجهة الزمالك بعد أن فاز على هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي الأول بنتيجة 3-0 ذهابا وإيابا.

وكان خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك قد قرر إقامة معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية م 4 سبتمبر المقبل للاستعداد للموسم الجديد.

وسيتخلل المعسكر مباراتين وديتين يومي 7 و11 سبتمبر استعدادا لمواجهة أرتا سولار.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ليتأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقي.

وشهدت المشاركة الأخيرة للزمالك في الكونفدرالية تتويج الفريق باللقب على حساب نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.