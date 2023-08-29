البيان الثالث – الأهلي: مستعدون للمشاركة في السوبر المصري مهما كان نظامه ونرفض خوض أي بطولة جديدة

خبر في الجول - الداخلية يتعاقد يستعير حارس إنبي لمدة موسمين

بيان من مصلحة الضرائب بشأن مديونية الزمالك

خبر في الجول - بلدية المحلة ينجح في استعارة مؤمن راضي من إنبي

البناني: لا أنتمي للأهلي أو الزمالك.. لن أستقيل وخفضنا ثلثي الضرائب المستحقة

مران الأهلي - انطلاق معسكر النمسا.. ومحاضرة من كولر

حمدي زكي لـ في الجول: لن أعود إلى نادي أسوان بسبب التعنت في العروض المقدمة لي

تحديد منافس أول ودية لـ المصري في معسكر المغرب.. ومحادثات للقاء مع الهلال

المقاولون العرب يشكو أوكلي إلى فيفا