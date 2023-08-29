البيان الثالث – الأهلي: مستعدون للمشاركة في السوبر المصري مهما كان نظامه ونرفض خوض أي بطولة جديدة

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 15:16

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

الأهلي اتحاد الكرة كأس السوبر
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