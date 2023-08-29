اختيارات فيتوريا – 4 لاعبين يعودون لمنتخب مصر مع المدرب البرتغالي

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 14:37

كتب : FilGoal

مصر - كوريا الجنوبية - عمر كمال عبد الواحد

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمته المستدعاة لمواجهتي إثيوبيا وتونس في شهر سبتمبر المقبل.

أسامة فيصل

النادي : البنك الأهلي

عمر كمال

النادي : فيوتشر

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

مصر

وشهدت القائمة عودة أربعة لاعبين للتواجد في القائمة النهائية مع الفراعنة لأول مرة منذ سنتين على الأقل لأحدهم وخمسة أعوام لآخر.

والعائدون المعنيون هم كل من عمر كمال عبد الواحد وسام مرسي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

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عمر كمال

يدخل عمر كمال القائمة لأول مرة في عهد روي فيتوريا وللمرة الأولى يعود لصفوف الفراعنة منذ مشاركته في ودية كوريا الجنوبية في 14 يونيو 2022.

وخاض عمر كمال مع منتخب مصر 12 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا.

سام مرسي

يتواجد سام مرسي في القائمة النهائية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018.

اللاعب صاحب الـ31 عاما خاض مع الفراعنة سبع مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

إبراهيم عادل

يعود إبراهيم عادل للمنتخب الأول لأول مرة منذ ودية كوريا الجنوبية وقت تدريب إيهاب جلال.

قائد منتخب مصر الأولمبي خاض مع الفريق الأول أربع مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

أسامة فيصل

يتواجد أسامة فيصل مع المنتخب المصري لأول مرة منذ المشاركة في بطولة كأس العرب 2021 في عهد كارلوس كيروش.

المدافع صاحب الـ22 عاما ارتدى قميص الفراعنة ثلاث مرات من قبل لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

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