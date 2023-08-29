خبر في الجول - بلدية المحلة ينجح في استعارة مؤمن راضي من إنبي

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 - 12:50

كتب : عمرو نبيل

مؤمن راضي

أتم بلدية المحلة صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن بلدية المحلة قد نجح في التعاقد مع مؤمن راضي لاعب إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

لاعب الوسط صاحب الـ 27 عاما انتقل إلى إنبي في بداية الموسم الماضي قادما من بترول أسيوط وشارك مع الفريق في 25 مباراة.

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اللاعب وقع أمس الإثنين على عقود انضمامه للفريق وأصبح لاعبا في صفوف بلدية المحلة.

وعاد البلدية للدوري المصري من جديد بعد غياب 15 عاما عن أضواء الممتاز.

وكان حمادة علوي مدير الكرة لـ بلدية المحلة استعدادات الفريق للمشاركة في الموسم المقبل من الدوري المصري، وكذلك تعاقداتهم الصيفية.

قال علوي لـ FilGoal.com: "الفريق سيخوض معسكرا لمدة 15 يوما في القاهرة والإسكندرية

وأضاف "خلال فترة الإعداد الثانية سنخوض مجموعة من المباريات الودية".

وكشف صفقات الفريق الصيفية:

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من برشلونة بي

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

وشهدت القائمة الأولية تواجد 17 لاعبا مستمرين مع الفريق من الموسم الماضي بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين تم وضعم على قائمة الانتظار.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمود ماهر - محمود الجزار - أحمد حسين.

الدفاع: محمد عبد الرازق - السيد زايد - إبراهيم صلاح - حسام حسن - إسلام رضا.

الوسط: أحمد حسن عبد الحميد - أحمد حسن الجناوي - أحمد مجدي "كهربا" - متولي جمعة - عبد الرحمن اللاهوني - إسلام مرزوق - عبد الرحمن سمانة.

الهجوم: أحمد معروف - أحمد الشامي.

قائمة الانتظار: محمد فتحي - عبد الله سلام - محمد الصغيري.

القائمة الأولى تتكون من أسماء اللاعبين المستمرين مع الفريق من الموسم الماضي، وف يحال عدم قيد أي لاعب فيها يكون بإمكانه الرحيل عن الفريق بشكل مجاني.

وفي القائمة الثانية يرسل النادي أسماء اللاعبين بالكامل بالإضافة إلى الصفقات الجديدة.

ويحق لكل فريق قيد ثلاثة لاعبين على قائمة الانتظار يكونون تحت قوة الفريق ولا يحق لهم المشاركة إلا بعد قيدهم خلال فترات القيد ولكنهم يحصلون على مستحقاتهم بشكل طبيعي.

وعاد بلدية المحلة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعدما تأهل رفقة كل من زد والجونة.

مؤمن راضي بلدية المحلة إنبي
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