تشكيل اتحاد جدة - تغييران دفاعيان لحامل اللقب أمام الوحدة

شبكة CBS: صلاح أولوية.. اتحاد جدة يجهز عرضا ضخما إلى ليفربول

بدلا من حجازي؟ شيرينجيتو تكشف مفاوضات اتحاد جدة لضم مدافع بيتيس

الكاس: ليس حجازي حتى الآن.. الكشف عن ضحية المدافع الجديد بين أجانب اتحاد جدة