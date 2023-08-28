تشكيل اتحاد جدة - تغييران دفاعيان لحامل اللقب أمام الوحدة
الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 20:12
كتب : FilGoal
أجرى نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة تغييرين في خط الدفاع خلال مواجهة الوحدة.
ويستضيف اتحاد جدة فريق الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.
ودفع سانتو بثنائي الدفاع مهند الشنقيطي وأحمد بامسعود.
ويحتل اتحاد جدة صدارة الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
وجاء تشكيل حامل اللقب:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود
الوسط: رومارينيو - فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو
الهجوم: عبد الرازق حمد الله – كريم بنزيمة
ويستمر غياب طارق حامد عن قائمة الفريق بالإضافة إلى أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.
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