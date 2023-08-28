الكشف عن هوية "المشجع" الذي قفز على هالاند

سجل إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي هدف التقدم في شباك شيفيلد يونايتد خلال مباراة الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز، فقفز أحد المشجعين من المدرجات على كتفيه ليحتفل معه.

هالاند لم يُظهر أي من علامات الانزعاج إطلاقا، ربما لم يلحظ من قفز عليه في البداية وظنه أحد الزملاء، ولكن بعد أن استدار ورآه لم يتغير أي شيء، بل واصل الاحتفال معه حتى اصطحبه أفراد الأمن إلى الخارج.

ولكن.. هذا الرجل لم يكن مجرد مشجع.

اتضح لاحقا أن الرجل الذي قفز على كتفي هالاند هو تيري فلانجان بطل العالم السابق في الملاكمة، والمولود في مدينة مانشستر.

وخطف مانشستر سيتي فوزا قاتلا أمام دفاع شيفيلد يونايتد العنيد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

فبعد هدف هالاند، تعادل شيفيلد مرة أخرى عن طريق جايد بوجلي، قبل أن يقتنص رودري هدف الفوز.

The 'fan' who jumped on Erling Haaland's back to celebrate his goal was former world champion and Manchester-born boxer Terry Flanagan 🥊 pic.twitter.com/Nu1KC8S1ed — B/R Football (@brfootball) August 28, 2023

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة ليغرد وحيدا في صدارة الدوري الإنجليزي عقب مرور ثلاث جولات.

وغاب المدرب بيب جوارديولا عن المباراة بسبب عملية جراحية أجراها الأسبوع الماضي، حيث قاد الفريق مساعده خوانما ليو.