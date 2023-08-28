ترينت: ما حدث في الشوط الثاني أمام نيوكاسل لم يكن صدفة

تحدث ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن الخطة التي منحت فريقه انتصاره المثير على نيوكاسل يونايتد، وشدد على أن ذلك لم يكن وليد الصدفة.

وقاد البديل داروين نونيز فريقه ليفربول لتحقيق فوز قاتل على نيوكاسل بـ10 لاعبين ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال ألكسندر أرنولد في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ما حدث أمام نيوكاسل لا يصدق. ما حدث كان مميزا للغاية".

وأضاف "تذهب إلى ملعب نيوكاسل بخطة لعب، وتريد الاستحواذ على الكرة والسيطرة على المباراة، ومحاولة منع الأجواء الجماهيرية من السيطرة على اللقاء في أسرع وقت ممكن قدر الإمكان لأنك تعلم أن هذه ميزة كبيرة بالنسبة لهم".

وتابع "لكن لم يكن هذا هو الحال وكان علينا أن نحقق الفوز بهذه الطريقة الصعبة للغاية، أعتقد أننا جعلنا الأمر صعبا ولكننا قاتلنا بقوة واتحدنا جميعا معا".

وواصل "إنها أحد أفضل المباريات التي قدمناها تحت قيادة يورجن كلوب، نعم قدمنا بعض العروض الرائعة كفريق وكأفراد، لكنني أعتقد أننا سننظر إلى هذه المباراة باعتبارها مباراة مميزة وخاصة للغاية".

وأكمل الدولي الإنجليزي "يبدو الأمر غريبا ولكن اللعب بعشرة لاعبين يجعل الفريق أكثر تماسكا وأقرب من بعضه البعض. وهذا يجعلك أقوى".

واستمر "عليك أن تركض مسافات إضافية، عليك أن تملأ الفراغات، لا يمكنك التوقف عن اللعب. لقد تعاوننا جميعا معا".

وكشف "تحدثنا بين الشوطين عن إيماننا بما أردنا القيام به. أنت لا تعتقد حقًا أنك ستفوز بالمباراة ولكنك تعلم أنه إذا تماسكنا معا، فستتاح لنا الفرص".

وأردف "قلنا خلال الاستراحة إن علينا الصمود حتى آخر 10 أو15 دقيقة، قبل أن نخلق فرصا للتسجيل حين يشعرون بالتعب".

وأتم مدافع ليفربول "كان علينا أن نباغتهم بالهجمات المرتدة، وأعتقد أننا نجحنا في تنفيذ خطة اللعب هذه".

وتقدم نيوكاسل بهدف أنتوني جوردون في الدقيقة 25، فيما سجل داروين نونيز ثنائية الريدز الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع ليفربول رصيده لـ 7 نقاط في المركز الرابع بترتيب الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما تكبد نيوكاسل هزيمته الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ 13.

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ويظل نيوكاسل دون فوز على ليفربول في آخر 14 مباراة منذ ديسمبر 2015 بالخسارة في 10 والتعادل في 4.