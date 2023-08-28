مساعده: جوارديولا كان حاضرا بشكل كامل أمام شيفيلد

أوضح خوانما ليلو مدرب مانشستر سيتي أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق كان حاضرا طوال الوقت خلال الفوز 2-1 على شيفيلد يونايتد، بالرغم من غيابه لأسباب مرضية.

وقاد ليلو اللقاء بدلا من بيب جوارديولا الذي أجرى عملية جراحية في الظهر يغيب على إثرها لمباراتين.

وقال خوانما في تصريحات نشرها موقع ناديه: "خلال المباراة تحدثت مع بيب في بعض اللحظات، ولكن بشكل عام كان يتحدث لباقي الأعضاء وللفريق الفني".

وأضاف "جوارديولا كان حاضرا بشكل كامل في لقاء شيفيلد".

وأكمل "إذا كانت هناك بعض المساحة على الدكة، كنت سأترك مقعده خاليا، مقعد بيب هو مقعد بيب، كان معنا طوال الوقت".

وأتم "كان بيب يشجعنا جميعا من أجل التدخل في الخطط الفنية، نحتاج لوجوده أكثر من أي وقت مضى".

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ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة ليغرد وحيدا في صدارة الدوري الإنجليزي عقب مرور ثلاث جولات.

وافتتح سيتي التسجيل مبكرا في الدقيقة 20 عن طريق ناثان أكي ولكن ألغى حكم اللقاء الهدف بسبب حالة تسلل على رودري.

وأهدر خوليان ألفاريز هدفا محققا في الدقيقة 27 بعد خروج حارس مرمى شيفيلد.

وتحصل سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 35 ولكن أهدرها إيرلينج هالاند بعد أن ارتطمت في القائم.

ونجح هالاند في فك شفرة دفاعات شيفيلد في الدقيقة 64 برأسية داخل الشباك الخالية بعد عرضية جاك جريليتش.

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Goal!



Sheffield United are back on level terms! An error from Kyle Walker is eventually punished by Jayden Bogle. #beINPL #SHUMCI ⚔️🔵 pic.twitter.com/1iCbptcnSx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 27, 2023

وتراجع مانشستر سيتي للدفاع بعد هدف التقدم وبات شيفيلد قريبا من التعادل.

وأنقذ روبن دياش هدفا محققا في الدقيقة 74 بعد تسديدة قوية.

وبعد خطأ ساذج من والكر مدافع مانشستر سيتي استغل هجوم شيفيلد الخطأ بهدف قاتل في الدقيقة 85 عن طريق جايدن بوجلي.

ودفع خوانما ليو المدير الفني لمانشستر سيتي في غياب بيب جوارديولا، بفيل فودين في الدقيقة 86.

وبعد دقيقتين فقط نجح رودري في تسجيل الهدف الثاني بعد ضغط قوي من مانشستر سيتي.

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Goal!



Man City are back ahead! Rodri finds the top corner with a rocket! #beINPL #SHUMCI ⚔️🔵 pic.twitter.com/zDiqxzA5VO — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 27, 2023

ويلعب مانشستر سيتي أمام فولام في الجولة الرابعة يوم السبت المقبل.