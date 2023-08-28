تحديد موعد مواجهة أرتا سولار والزمالك في الكونفدرالية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 15:08

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الزمالك قبل مواجهة النصر في كأس العرب

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى الزمالك إخطارا يفيد بإقامة مباراة الذهاب يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وتقام المباراة في تنزانيا لعدم اعتماد كاف لملعب أرتا سولار في جيبوتي لاستضافة مباريات الفريق في البطولات القارية.

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وتأهل سولار لمواجهة الزمالك بعد أن فاز على هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي الأول بنتيجة 3-0 ذهابا وإيابا.

وكان خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك قد قرر إقامة معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية م 4 سبتمبر المقبل للاستعداد للموسم الجديد.

وسيتخلل المعسكر مباراتين وديتين يومي 7 و11 سبتمبر استعدادا لمواجهة أرتا سولار.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ليتأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقي.

وشهدت المشاركة الأخيرة للزمالك في الكونفدرالية تتويج الفريق باللقب على حساب نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

الزمالك أرتا سولار كأس الكونفدرالية الإفريقية كاف
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