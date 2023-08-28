أليسون: هذا ما دار بين شوطي مباراة نيوكاسل

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 13:44

كتب : FilGoal

هدف أنتوني جوردون أمام ليفربول

كشف أليسون بيكر حارس ليفربول ما دار بين شوطي لقاء نيوكاسل يونايتد الذي شهد عودة قاتلة للحمر أمام أصحاب الأرض.

وقاد البديل داروين نونيز فريقه ليفربول لتحقيق فوز قاتل على نيوكاسل بـ 10 لاعبين ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال أليسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا يمكنك التقليل أبدا من شأن ليفربول، حتى في مباراة كهذه".

أخبار متعلقة:
نوير يزف أخبارا سارة لبايرن رفض احتجاج الهلال السعودي ضد طرد سافيتش.. ولكن رئيس اتحاد الطائرة: الزمالك لم يقدم عقود محمد عادل.. وعدد الجماهير في كأس الأمم تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

وأضاف "عندما تلعب كوحدة واحدة، يمكنك القيام بأشياء كثيرة على أرض الملعب. يمكنك جعل الملعب أصغر. مع الجودة التي نتمتع بها في الفريق، يمكننا القيام بأشياء كثيرة".

وأكمل "قلنا في غرف خلع الملابس بين الشوطين إننا يجب أن نؤمن بأنفسنا وسنحظى بفرص للتسجيل، وعلينا أن نؤمن بأننا قادرون على القيام بشيء ما هنا. وقد فعلنا ذلك".

وأتم الدولي البرازيلي الذي أنقذ مرماه من عدة فرص كادت تقتل اللقاء "هذه المباراة فريدة من نوعها".

وتقدم نيوكاسل بهدف أنتوني جوردون في الدقيقة 25، فيما سجل داروين نونيز ثنائية الريدز الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع ليفربول رصيده لـ 7 نقاط في المركز الرابع بترتيب الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما تكبد نيوكاسل هزيمته الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ 13.

ويظل نيوكاسل دون فوز على ليفربول في آخر 14 مباراة منذ ديسمبر 2015 بالخسارة في 10 والتعادل في 4.

وعزز ليفربول سلسلة نتائجه دون خسائر في الدوري الإنجليزي، فمنذ السقوط ضد مانشستر سيتي الموسم الماضي، وصل الفريق لـ 14 مباراة دون خسارة (فوز 9 وتعادل 5).

كما حقق يورجن كلوب فوزه الـ 12 على إيدي هاو مدرب نيوكاسل كأكثر من حقق فوزا عليه في الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح بهدف على الأقل في آخر 8 مباريات بالدوري الإنجليزي، سجل 4 أهداف وصنع 6.

ولأول مرة ينتصر ليفربول بعد تأخره في النتيجة وهو منقوص من أحد لاعبيه في الدوري الإنجليزي منذ مارس 2016 عندما انتصر على كريستال بالاس.

أليسون بيكر ليفربول نيوكاسل يونايتد
نرشح لكم
تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية داروين نونيز: أشعر بالسعادة لقدرتي على مساعدة ليفربول الثالث بقميص الهامرز هذا الصيف.. قدوس إلى وست هام كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول لم تحدث منذ 2016.. عودة أوروجويانية تقود ليفربول لانتصار قاتل على نيوكاسل انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1) (2) ليفربول.. عودة أوروجويانية في غياب جوارديولا.. مانشستر سيتي يخطف فوزا قاتلا أمام شيفيلد تشكيل ليفربول - العرض الأخير؟ صلاح أساسي وجوتا بديل أمام نيوكاسل
أخر الأخبار
الاتحاد السعودي يمنح الهلال الموافقة على تسجيل تمبكتي 4 دقيقة | السعودية
أليسون: هذا ما دار بين شوطي مباراة نيوكاسل 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيغيب عن الدربي ودوري الأبطال.. آس: إصابة فينيسيوس قد تبعده خمسة أسابيع ساعة | الدوري الإسباني
نوير يزف أخبارا سارة لبايرن ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بيشكتاش تلقى عرضا من باوك للتعاقد مع موليكا ساعة | الكرة الأوروبية
رفض احتجاج الهلال السعودي ضد طرد سافيتش.. ولكن 2 ساعة | السعودية
رئيس اتحاد الطائرة: الزمالك لم يقدم عقود محمد عادل.. وعدد الجماهير في كأس الأمم 3 ساعة | كرة طائرة
تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: مباراة نيوكاسل هي الأخيرة لـ صلاح مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتحاد جدة 3 كم سيحصل المقاولون لو انتقل صلاح إلى اتحاد جدة من ليفربول 4 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول