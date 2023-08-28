أليسون: هذا ما دار بين شوطي مباراة نيوكاسل

كشف أليسون بيكر حارس ليفربول ما دار بين شوطي لقاء نيوكاسل يونايتد الذي شهد عودة قاتلة للحمر أمام أصحاب الأرض.

وقاد البديل داروين نونيز فريقه ليفربول لتحقيق فوز قاتل على نيوكاسل بـ 10 لاعبين ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال أليسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا يمكنك التقليل أبدا من شأن ليفربول، حتى في مباراة كهذه".

وأضاف "عندما تلعب كوحدة واحدة، يمكنك القيام بأشياء كثيرة على أرض الملعب. يمكنك جعل الملعب أصغر. مع الجودة التي نتمتع بها في الفريق، يمكننا القيام بأشياء كثيرة".

وأكمل "قلنا في غرف خلع الملابس بين الشوطين إننا يجب أن نؤمن بأنفسنا وسنحظى بفرص للتسجيل، وعلينا أن نؤمن بأننا قادرون على القيام بشيء ما هنا. وقد فعلنا ذلك".

وأتم الدولي البرازيلي الذي أنقذ مرماه من عدة فرص كادت تقتل اللقاء "هذه المباراة فريدة من نوعها".

وتقدم نيوكاسل بهدف أنتوني جوردون في الدقيقة 25، فيما سجل داروين نونيز ثنائية الريدز الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع ليفربول رصيده لـ 7 نقاط في المركز الرابع بترتيب الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما تكبد نيوكاسل هزيمته الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ 13.

ويظل نيوكاسل دون فوز على ليفربول في آخر 14 مباراة منذ ديسمبر 2015 بالخسارة في 10 والتعادل في 4.