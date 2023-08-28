تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 11:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في صناعة هدف قاتل يساوي 3 نقاط وسط اللعب بـ10 لاعبين، ليقود فريقه لفوز لا ينسى في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول المثير على مضيفه نيوكاسل بنتيجة 2-1، في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.5 درجة من عشرة.

فيما كان أليسون بيكر وداروين نونيز صاحب الهدفين أفضل لاعبي ليفربول بمتوسط تقييم بلغ 8 درجات من عشرة.

وسجل صلاح هدفا واحدا في 3 مباريات هذا الموسم.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 308 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 187 هدفا وصنع 81 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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