متجهة إلى النمسا.. بعثة الأهلي تغادر القاهرة
الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 10:51
كتب : FilGoal
نرشح لكم
زيزو: قدمنا موسما للنسيان.. والتألق سره في بذل جهد أكثر من البقية وكيل قندوسي يكشف لـ في الجول: سبب اختيار سيراميكا كليوباترا.. وتفاصيل جلسته مع كولر سيد عبد الحفيظ: أنا خريج مدرسة الأهلي.. وأشكر كل من تعلمت منه اجتماع لمناقشة ملف استضافة مصر أولمبياد 2036 ودورة الألعاب الإفريقية 2027 طريق فيوتشر - سينجيدا التنزاني يتأهل رغم الخسارة أمام بطل زنزبار مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد قرعة دوري السوبر الإفريقي يواجه الأهلي لأول مرة.. تعرف على تاريخ مواجهات سان جورج ضد الفرق المصرية الأهلي يعلن إعارة قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا