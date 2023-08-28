متجهة إلى النمسا.. بعثة الأهلي تغادر القاهرة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 10:51

كتب : FilGoal

مغادرة بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض المعسكر الإعدادي

الأهلي النمسا
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