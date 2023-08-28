زيزو: قدمنا موسما للنسيان.. والتألق سره في بذل جهد أكثر من البقية

تمنى أحمد زيزو لاعب نادي الزمالك أن يعود الفريق لتقديم مستويات جيدة الموسم المقبل بعد موسم وصفه بـ "للنسيان".

وتحدث زيزو خلال تسلمه أحد جوائز حفل دير جيست للأفضل.

وقال زيزو خلال الحفل عبر قناة أون تايم سبورتس2: "سعيد جدا بالتواجد للمرة الثانية وإن شاء الله العام المقبل سأكون متواجدا".

وأوضح "قدمنا موسما للنسيان في العام الماضي ونطمح في تقديم الأفضل الموسم المقبل، وإن شاء الله الأمور تتعدل في الفترة المقبلة".

أما عن سر التألق فأجاب "الأهم أن تحافظ على نفسك وأن تبذل جهدا أكثر من البقية لتحقيق شيئا ما لنفسك وفي النهاية هو توفيق من الله".

وخاض زيزو 46 مباراة مع الزمالك في الموسم المنقضي وساهم في 40 هدفا.

ونجح زيزو في تسجيل 22 هدفا وصناعة 18 آخرين.

وخلال منافسات الدوري المصري نجح زيزو في تسجيل 13 هدفا وصناعة مثلهم.

ويدخل الزمالك معسكرا مغلقا في مطلع سبتمبر المقبل من أجل الاستعدادا للموسم الجديد.

وتقام قرعة منافسات الدوري المصري في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.