داروين نونيز: أشعر بالسعادة لقدرتي على مساعدة ليفربول

أبدى داروين نونيز لاعب ليفربول سعادته بقيادة ليفربول للفوز على نيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وشارك الأوروجوياني كبديل وسجل ثنائية متأخرة قاد بها الريدز للفوز على نيوكاسل خارج القواعد.

وقال نونيز عبر شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "أشعر بالسعادة لقدرتي على مساعدة الفريق، بعد النقص العددي لعبنا بشكل جيد للغاية".

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وأضاف "نعمل بكل قوة من أجل هذه اللحظات، أنا سعيد لتسجيل هدفين ومساعدة الفريق".

فيما تكبد نيوكاسل هزيمته الثانية تواليا وتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ 13.

ورفع ليفربول رصيده لـ 7 نقاط في المركز الرابع بترتيب الدوري بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويظل نيوكاسل دون فوز على ليفربول في آخر 14 مباراة منذ ديسمبر 2015 بالخسارة في 10 والتعادل في 4.

وعزز ليفربول سلسلة نتائجه دون خسائر في الدوري الإنجليزي، فمنذ السقوط ضد مانشستر سيتي الموسم الماضي، وصل الفريق لـ 14 مباراة دون خسارة (فوز 9 وتعادل 5).

كما حقق يورجن كلوب فوزه الـ 12 على إيدي هاو مدرب نيوكاسل كأكثر من حقق فوزا عليه في الدوري الإنجليزي.

وساهم محمد صلاح بهدف على الأقل في آخر 8 مباريات بالدوري الإنجليزي، سجل 4 أهداف وصنع 6.

ولأول مرة ينتصر ليفربول بعد تأخره في النتيجة وهو منقوص من أحد لاعبيه في الدوري الإنجليزي منذ مارس 2016 عندما انتصر على كريستال بالاس.