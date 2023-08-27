داروين نونيز: أشعر بالسعادة لقدرتي على مساعدة ليفربول
الأحد، 27 أغسطس 2023 - 23:34
كتب : FilGoal
أبدى داروين نونيز لاعب ليفربول سعادته بقيادة ليفربول للفوز على نيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
داروين نونيز
النادي : ليفربول
وشارك الأوروجوياني كبديل وسجل ثنائية متأخرة قاد بها الريدز للفوز على نيوكاسل خارج القواعد.
وقال نونيز عبر شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "أشعر بالسعادة لقدرتي على مساعدة الفريق، بعد النقص العددي لعبنا بشكل جيد للغاية".
وأضاف "نعمل بكل قوة من أجل هذه اللحظات، أنا سعيد لتسجيل هدفين ومساعدة الفريق".
ويظل نيوكاسل دون فوز على ليفربول في آخر 14 مباراة منذ ديسمبر 2015 بالخسارة في 10 والتعادل في 4.
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