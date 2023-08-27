طريق فيوتشر - سينجيدا التنزاني يتأهل رغم الخسارة أمام بطل زنزبار

الأحد، 27 أغسطس 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

سينجيدا فونتين جيت

تأهل سينجيدا فونتين جيت التنزاني إلى دور الـ 32 لملاقاة فيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية.

وتفوق صاحب المركز الرابع في الدوري التنزاني على الجيش بطل كأس زنزبار.

وحسم سينجيدا الفوز في الذهاب بنتيجة 4-1.

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وفي الإياب ورغم خسارته 2-0 إلا أنه تأهل بفضل مجموع المباراتين بنتيجة 4-3.

ويخوض فيوتشر ثاني مواسمه في الكونفدرالية، حيث وصل في ظهوره الأول لدور المجموعات.

أما فريق سينجيدا فأنهى موسمه الأول في الدوري التنزاني في المركز الرابع ليتأهل لأول مرة لمسابقة إفريقيا.

وسيخوض فيوتشر لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه، ثم يلعب مباراة الإياب على ملعبه.

أما جولة الذهاب لدور الـ32 تقام أحد أيام 15 – 16 – 17 ديسمبر المقبل، وجولة الإياب أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبل.

سينجيدا فونتين جيت طريق فيوتشر الكونفدرالية
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